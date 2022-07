Com'è il nuovo Hard Rock Cafe di Milano? Ci siamo stati

Ci siamo. Dopo l'inaugurazione al pubblico dello store lo scorso 9 giugno, da questa settimana l'Hard Rock Cafe di Milano ha aperto anche il ristorante. Uno spazio di di 809 metri quadrati al 5 via Dante, spalmati su due livelli e con due palchi per la musica dal vivo; le sale per la ristorazione possono ospitare fino a 250 posti a sedere al coperto. Al piano terra, gli ospiti possono visitare il Rock Shop, per poi addentrarsi nella zona ristorante che include il bar e un palco per la musica dal vivo (i primi eventi musicali live inizieranno a settembre). Al primo piano, poi, spazio anche per una una zona vip.

Come in ogni Hard Rock Cafe a esaltare l'interior design è anche il Memorabilia. Chitarre, oggetti, abiti e stramberie appartenute ai grandi divi musicali del passato. E non mancano nemmeno a Milano. Sparsi fra il primo e il secondo piano ci sono l'intimo di Madonna per il concerto Ciao Italia! dell'87, una chitarra di Bob Dylan, un costume di Rihanna. L'estetica del ristorante rispecchia quella vista e rivista nelle decine di Hard Rock Cafe sparsi in tutto il mondo, anche se lo spazio milanese ha un tocco di Made in Italy in più. Infatti, nonostante le pareti camp e lo stile da pub, la direzione ha voluto flirtare con l'estetica locale.