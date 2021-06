Mai come stavolta si può parlare di “Pal-Amara day”, la giornata in cui sulla cronaca giudiziaria si intrecciano i destini di Luca Palamara e Pietro Amara, i due principali protagonisti degli scandali paralleli che hanno investito la magistratura. Per Palamara una possibile svolta positiva: davanti alle sezioni unite civili della Cassazione era in programma l’udienza sul ricorso presentato contro la radiazione dall’ordine giudiziario. Per Amara uno sviluppo di certo negativo: l’arresto da parte della guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta sull’ex Ilva di Taranto coordinata dalla Procura di Potenza. In entrambi i casi è ipotizzabile che da oggi in poi sia per Palamara che per Amara le cose cambieranno: smetteranno di parlare, almeno per come l’hanno fatto finora? Dopo essere stato radiato in seguito all’emersione del “sistema” relativo alle nomine nella magistratura che da allora porta il suo nome, Palamara era apparso in moltissime trasmissioni, aveva rilasciato tantissime interviste e ha pure scritto un libro con l’allora direttore del Giornale Alessandro Sallusti. Uno scenario che difficilmente si ripeterà sia nel periodo di attesa della decisione della Cassazione (presumibilmente ci vorrà qualche mese) sia in caso di reintegro.