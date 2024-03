La fine delle sere nere di Tiziano Ferro dopo il divorzio, Virginia Raffaele e Checco Zalone, la testa di Blanco, la guerra tra Briatore e Sorbillo e… A tutto gossip con Roberto Alessi

UP

Tiziano Ferro ha trovato, come canta Anna Oxa, altri occhi da guardare

“È andata così”, scrive Tiziano Ferro, le storie d’amore partono, ti fortificano, a volte si esauriscono, come è successo a lui con il marito Vic, nonostante l’arrivo di due figli. “La nostra storia è ufficialmente conclusa”, tradotto: arrivato il divorzio. E il dolore s’è affievolito: “Non è la fine del mondo… il dolore passa”, come il dolore della vedova fortissimo, ma scompare subito. Ma poi il guizzo che alleggerisce la malinconia: “Mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo”. E qui due indizi fanno una prova: Tiziano, l’avevo già detto, ha trovato, come canta Anna Oxa, altri occhi da guardare. E il lui è più giovane e più bello di Vic, e pure fisicato, mi assicurano. Spero che sia vero e davvero così: quando si chiude una porta si apre un portone, ma qui si esagera.

Blanco il disco è quasi di diamante però non montarti la testa

Da Radio Latteniele, Edoardo mi fa sapere che Blanco con Mi fai impazzire sta per diventare Disco di diamante che lo vince chi supera il milione di copie. Infatti leggo su Fanpage, il sito diretto da Francesco Cancellato: “Mi fai impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta è stato certificato 9 volte dischi di platino, dopo aver conseguito le 900mila unità vendute. Il brano, pubblicato nel giugno 2021 e prodotto da Michelangelo e Greg Willen, si candida a essere uno dei singoli di maggior successo nella storia della discografia italiana”. La cosa mi fa piacere anche perché io sono un fan scatenato di Blanco e lo ascolto perennemente su Spotify. Ora sta scrivendo il suo terzo album e mi auguro sia come i precedenti. Spero che il successo non lo monti, ha un’età in cui si è fragili. Son preoccupato perché leggo della sua nuova casa che si è costruito, tutta roba di extralusso, a Desenzano, sul lago di Garda dove è cresciuto, ovviamente vista lago. “Atmosfera dovesse essere rock, ma essenziale”, dice. È un attico e superattico, palco con piano, il tutto realizzato dall’archistar Fabio Novembre con tendaggi a parete, poltrone Nemo, boiserie e pavimenti in legno desaturato (che non so che cosa vuol dire), e ingresso con una poltrona Nemo disegnata dallo stesso Novembre. I soldi, se ci sono, vanno anche spesi, d’accordo, ma non è troppo per un ragazzo di 21 anni?

Piero Chiambretti tornato in Rai, Orietta Berti è usato sicuro

Son contento per Piero Chiambretti, dopo un lungo stallo in Mediaset, in Rai, dove cedo sia nato artisticamente, è tutto pronto per la sua nuova trasmissione, che potrebbero essere anche due. La prima partirebbe ad aprile. Il nuovo programma è della durata di otto settimane, in prima serata al martedì sera su Rai 3. E non è finita: dall'autunno parte un'altra trasmissione: Finché la barca va. Orietta Berti continua ad essere l’usato più sicuro dello spettacolo italiano anche solo per un titolo.

Alba Parietti mangiava come un uomo grosso. Fabio, rifalla mangiare.

L’Albona Nazionale sottolinea che lei e il fidanzato Fabio non si sposa. Anche se “Stiamo insieme da due anni e ci amiamo moltissimo”. Non avevo dubbi, lei con il figlio Francesco a Milano, lui con il suo lavoro a Roma, con un figlio grande e una mamma da seguire. La incontro in Rai, al bar di Via Teulata con Tiziana Cialdea e devo dire che i filtri che usa sui suoi social non le danno giustizia: è molto più bella di persona, davvero tanto (evidentemente non li sa usare). Un’unica cosa: non andrebbe più chiamata Albona, è molto magra, magrissima, davvero tanto, credo che sia ormai una taglia 38. Pensare che un tempo dicevano di lei: “Mangia come un uomo, ma grosso”. Fabio, rifalla mangiare.

Viva Veronica, viva Andreas e viva Penelope e Ginevra

Sono strafelice per Andreas Muller e Veronica Peparini: sono diventati genitori di due gemelle, Penelope e Ginevra. Sono felice perché due bambini sono una fortuna infinita, ma la gravidanza è stata difficile e con problemi per Veronica che ha 53 anni (lui 27) che potevano far pensare al peggio. Andreas non poteva ricevere miglior regalo per la festa del papà. Il ballerino ha condiviso la gioia della nascita delle gemelle sui social e noi festeggiamo con lui, viva Veronica, via Andreas e viva Penelope e Ginevra.