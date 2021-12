La verità è che Fedez non può nemmeno ca*are in pace

La moglie, come molte altre volte, prova a dare la colpa al marito: “Tu ne hai pochi [di amici], non è colpa mia. Quindi io preferisco sempre avere altre persone, così – dice al terapista – nel momento in cui lui vuole stare per i cavoli suoi, succede qualcosa e lui si prende male, ha bisogno del suo spazio, io non devo stare lì come una scema da sola”.

Per Fedez invece (“Chiara aspetta tutti gli eventi di aggregazione familiare. Io… riesco a farne a meno”) rimanere da solo sarebbe un sogno. Anche solo per un semplice fatto: non lo lasciano nemmeno cagare in pace.

Per “evadere” deve andare a Sanremo, ma anche lì a quanto pare non può cagare tranquillo. Lo racconta lui stesso quando torna e trova l’abitazione già occupata da parenti di vario grado della moglie, in primis le onnipresenti sorelle.

“Volevo fare la cacca in un posto in cui posso appoggiare il culo”, annuncia appena entrato.

“Ma hai il microfono”, risponde la Ferragni.

“E allora? No perché a Sanremo devo fare la cacca a mezz’asta, in autogrill pure”.

“Ma dai, per favore”.

“Vorrei fare la cacca in un posto dove posso appoggiarmi”.