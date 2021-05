Della storia di Matteo Messina Denaro e a del podcast a lui dedicato, prodotto da Audible e firmato da Matteo Caccia e Giacomo Di Girolamo, abbiamo scritto qualche settimana fa. E proprio Giacomo Di Girolamo - un giornalista che quotidianamente dalle frequenze di Radio Rmc 101 racconta la Sicilia e dedica al boss mafioso la rubrica quotidiana “Dove sei Matteo?” - abbiamo raggiunto per chiedergli che idea si è fatto sulla vicenda.



Hai avuto modo di leggere l’inchiesta di “Oggi”? È plausibile che Messina Denaro si trovi a Dubai?

«Si tratta di una notizia vecchia che gira da parecchi anni. Se ne occupò anche Chi l’ha visto due o tre anni fa. Ci sono diverse fonti dei servizi segreti che parlano di un misterioso personaggio siciliano impegnato nel business dell’eolico che per età corrisponderebbe a Messina Denaro. Su di lui ci sono storie che tornano ciclicamente. L’unica novità è che lo danno calvo e ingrassato ed è sicuramente qualcosa di possibile considerata l’età».



Dove andrebbe cercato allora?

Qui. Chi va all’estero è legato piuttosto al traffico di droga perché è un tipo di attività criminale che ti consente quella latitanza. Ma per i capi mafia è diverso perché rappresentano un potere che deve essere esercitato sul luogo. Il latitante di mafia non si nasconde nel bunker o sotto terra come i camorristi, piuttosto la copertura del mafioso è la popolazione. Il padre di Matteo Messina Denaro era un latitante alla luce del sole, Totò Riina è stato a Mazzara del Vallo per cinquant’anni e ogni giorno andava in spiaggia. Il problema è che Matteo Messina Denaro lo cercano in tanti, ma senza coordinamento e allora le indagini di intralciano e le fonti si rimpallano».