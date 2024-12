Ok, ma chi caz*o è Lily Phillips, la star di Of che ha fatto ses*o con 101 uomini in 24 ore? “È stato come essere colpita da un autobus e…” Carriera, età e la prossima sfida a gennaio (ecco con quante persone stavolta)…

Lily Phillips, ventitreenne modella e creatrice di contenuti per adulti su Of, ha attirato l’attenzione globale dopo aver fatto sesso con 101 uomini in un solo giorno per un progetto documentato. L’evento, realizzato in un Airbnb con rigidi protocolli di consenso, si è svolto nell’arco di 14 ore e mirava a creare contenuti esclusivi per i suoi abbonati. Durante l'esperienza, Lily ha affrontato un'intensa pressione fisica ed emotiva, descrivendo la sensazione come essere stata “colpita da un autobus” per la fatica accumulata. L’evento, parte del suo obiettivo di rompere record nel settore, ha generato una discussione animata sul web riguardo ai limiti nel mondo dell’intrattenimento per adulti e le implicazioni etiche. Nonostante ciò, Phillips ha difeso la sua scelta, sottolineando la responsabilità di tutti i partecipanti e criticando il doppio standard con cui vengono giudicate le donne rispetto agli uomini in questo tipo di situazioni. Originaria del Derbyshire e attiva su Of sin dall’età di 18 anni, Lily è passata a questo genere di contenuti dopo un inizio di successo con materiale in solitaria. Tra consensi, polemiche e piani ancora più ambiziosi (come arrivare a 1.000 uomini in un giorno), Lily continua a essere una figura emblematica nel suo campo, accendendo dibattiti su libertà personale, consapevolezza e tabù sociali. Ma chi è?