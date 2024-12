Bruno Barbieri poco Masterchef con il panettone Motta? Gambero Rosso glielo stronca: “troppo industriale”, lui boccia Cracco e Bastianich, ma gli ascolti dello show sky con Chiara Pavan e il live cooking...

Nel frattempo però lo chef si può consolare: non con una fetta di panettone ma con gli ascolti di Masterchef: il primo episodio della nuova stagione ha superato il milione di spettatori medi, segnando il miglior debutto degli ultimi quattro anni. Con una media serata di 886mila spettatori e uno share del 4,5%, il cooking show di Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy registra un incremento del 13% rispetto alla scorsa edizione. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno accolto una nuova ondata di aspiranti chef, confermando il successo di un format che ancora non puzza, nonostante la stagionatura. Il secondo episodio ha ottenuto 767mila spettatori medi e il 4,9% di share, mantenendo alti i livelli di permanenza. Anche sui social lo show domina: 152mila interazioni durante la messa in onda e quasi 204mila nelle 24 ore successive lo rendono il programma più discusso del giorno. MasterChef Italia dimostra ancora una volta di essere il re indiscusso della cucina in TV, probabilmente anche per l'affiatamento dei tre conduttori. Di recente lo stesso Bruno Barbieri di recente ha dichiarato che il suo rapporto con Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli è a dir poco idilliaco, mentre con gli chef che lo avevano affiancato in precedenza c'era solo una relazione professionale. Di più, con Carlo Cracco aveva litigato, e anche con Joe Bastianich c'era una certa indifferenza: non erano mai andati a cena insieme, per dire. “Eravamo tre galli in un pollaio, ma nonostante non fosse sempre semplice ho tanti ricordi belli, divertenti”, come riporta un articolo pubblicato dal Mattino. Insomma, con Cannavacciuolo e Locatelli c'è più complicità, spiega Barbieri, anche perché rispetto a Cracco e Bastianich “sono più ironici e divertenti”. Insomma, va tutto alla perfezione, panettone a parte.