Ok ma cos’è “Strobe Flash Light”? L’ultima arrogante trovata dei vip di Hollywood, che vanifica e impedisce il lavoro di fotografi e paparazzi. Ecco chi ne fa uso, da Leonardo DiCaprio a Paris Hilton…

Durante la settimana della moda, Leonardo DiCaprio è venuto a Milano per far compagnia alla sua ragazza, la top model italiana Vittoria Ceretti. Già che c'era, si è fatto una serata mondana ed è andato a mangiare al Vesta, il ristorante che fa parte della società di Leonardo Maria Del Vecchio. All'uscita, ovviamente, c'erano moltissimi paparazzi che volevano riprenderlo, essendo una superstar internazionale. All’uscita, prima di lui, c'era un signore, un suo “accompagnatore”, con una sorta di torcia elettrica in mano, che lanciava dei flash verso i paparazzi. Non capivo cosa fosse, poi i miei amici paparazzi - che saluto - mi hanno spiegato che si tratta di uno strumento per far andare in tilt le loro macchine fotografiche. In pratica, gli esposimetri delle macchine digitali vanno in tilt e non riescono a fare le foto. Questo strumento si chiama “Strobe Flash Light” ed è l'ultimo ritrovato dei cosiddetti vip - e sicuramente Leonardo DiCaprio è un vip - per non essere ripresi. In effetti, lui ha una vera e propria nevrosi da questo punto di vista, perché addirittura quest'estate, in Sardegna, andava in giro col cappello sempre calato sugli occhi, anche di notte, con la mascherina, che purtroppo tutti noi abbiamo dovuto usare durante la pandemia da Covid e che lui non ha mai smesso di indossare.