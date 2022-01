Palmaroli (Le più belle frasi di Osho): “Berlusconi al Quirinale sarebbe meraviglioso. La Meloni è simpaticissima. Renzi è un fenomeno”. E Scanzi? “Al suo posto mi farei vedere da uno bravo”

Federico Palmaroli, romano de Roma, cresciuto a Roma Nord, praticamente in Vietnam, per dirla alla Castellitto (figlio)…

(ride) Io non sono nato a Roma Nord, ma a Monteverde, ho girato anche abbastanza per quartieri, anche se buona parte della mia vita l'ho vissuta sicuramente a Roma Nord, in quel quadrante. Ci vivo, ma non sono un tipico esemplare della zona.

Quindi la rivalità tra Roma Nord e Roma Sud non la senti?

Non la sento perché ho girato, come dicevo, e ho amicizie un po' ovunque, anche se gran parte sono condensate a Roma Nord.

Da bambino avevi già questa vena comica?

Sì, ero pure vivace, anche se la vena comica non combacia sempre con la vivacità. Da ragazzetto ero un po’ il giullare, ma non esattamente il tipo da villaggio vacanze, ecco.

Per via della tua esuberanza eri simpatico o no ai professori?

Devo dire che i professori non hanno mai avuto una particolare simpatia per me, non so se per questo motivo, anche se fare qualche battuta glaciale può aver contribuito eh. Di sicuro non sono mai stato il cocchetto dei prof.

La tua pagina social si chiama “Le più belle frasi di Osho”, ma Osho è sparito dai radar…

È sparito dai radar perché non posso più usarlo, è rimasto solo come soprannome. Al momento non sarebbe nemmeno più attuale come caricatura, anche se mi piacerebbe riutilizzarlo, almeno ogni tanto. È anche vero che ormai il pubblico si è abituato ad altro. D'altra parte la satira politica, essendo legata all'attualità, non passa mai di moda.

Quindi l’ispirazione per le vignette viene dall’attualità?

Veramente no, guardo il tuo profilo social (ride)

Ecco perché ritrovo le mie battute paro paro su Osho!

Vabbè rispondo seriamente. Per forza, no? Sicuramente l’ispirazione prende a piene mani dall’attualità, sempre riciclata in chiave ironica, con un gioco di parole, un paradosso, e una battuta fulminante in romanesco.

Diciamolo, il romanesco ti ha aiutato molto.

Sicuramente. Un’espressione detta in romanesco diventa di fatto una battuta.

Amo molto il dialetto romano, anche se ne ho criticato l’abuso in Zerocalcare.

In realtà credo che l’incomprensione per Zerocalcare non sia data tanto dal dialetto, ma dal fatto che lui si mangi un po’ le parole, e questo può creare difficoltà nella comprensione. Onestamente io problemi non ne ho avuti.

E ci credo. Come direbbero dalle parti tue, sei de Roma oh.

Non c’entra. Siamo onesti, non credo che il romanesco sia uno slang criptico. Io provo comunque a renderlo il più comprensibile possibile.