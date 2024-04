Satta, Berrettini, Beretta e il gioco delle coppie. Alessi: “Elodie e Iannone? Strani, ma… Belen? Se paragonata alla Hunziker…”. E su De Lellis e Del Bufalo…

Roberto Alessi, Melissa Satta prima era stata accostata a Stefano Percassi, ora invece è stata paparazzata a Madrid con Carlo Gussalli Beretta. Che sta succedendo?

Mi colpisce il fatto che un tempo, per alcune donne ci fosse l'ideale del principe che doveva essere biondo con gli occhi azzurri, mentre ora deve essere famoso. Guardando ai vari fidanzati ne cerco sempre uno non famoso, ma anche qui abbiamo Percassi che è ricco e famoso, come lo erano anche Matteo Berrettini e Boateng. Si vede che il cliché è quello. Io come piazzista di fidanzati ho cercato di promuovere i poveri e i vecchi ma quelli mi restano tutti sul tavolo. La notizia, quindi, è che il povero e vecchio non va. Per cui nello storico della Satta mi colpisce questo fatto. Il mazzo da cui si pesca, più che essere la casualità, è tra quelli che si incrociano tra casa Cipriani e uno Sporting club di Monte Carlo. Mi stupisce che adesso Carlo Beretta si sia fidanzato con un'altra famosa. Dopo Dayane Mello e dopo la De Lellis ora spunta fuori Melissa Satta. Posso dirti che io in questo momento, come esperto di gossip, ho le idee un po’ confuse.

In che senso?

Faccio fatica a gestire il gioco delle coppie: prima si parla di Percassi e poi si scopre che a Madrid con Carlo Beretta, che, ingiustamente, all'epoca di Dayane Mello veniva chiamato il pistolino. Al di là di questo credo che adesso Carlo comincerà a entrare nel giro del lavoro e mi auguro che comincino a produrre solo abbigliamento e non più pistole. Spero che coroni i suoi sogni d'amore che nella fattispecie non ho idea di quali siano. È un bel ragazzo e me lo ricordo fin da quando era ragazzino presente ai Charity Gala organizzati in tutto il mondo. E più di una volta era seduto persino accanto a Madonna.

Anche Belen sembra avere un nuovo fidanzato.

Prima di tutto non è un ingegnere come hanno scritto tutti, ma è un architetto. Si chiama Angelo Edoardo, e non Eduardo, cosa che lei ci ha tenuto subito a sottolineare. Mi sembra un ragazzo molto educato, sopra la trentina, si è fatto crescere la barbetta per cui è diverso dalle foto che girano. È uno di quelli che salutano, che sanno stare al mondo, pulito e perbene. Incrocio le dita per lei. La cosa che si chiedono tutti sui social è quanto durerà, ma d'altra parte l'amore non è mai proiettato al futuro. Se poi dura 32 anni come nel mio caso è quasi una fortuna, ma non è scontato.

C'è da dire però che Belen è un caso particolare.

Sì, ma lei è clamorosamente Argentina. Questo vuol dire che quando ha una storia la esibisce, si lancia. Dimmi se Michelle Hunziker ha detto qualcosa quando si è messa con Carollo, ma lei è svizzera, è tutta un'altra cosa. Mentre Belen dice subito di essersi innamorata, lo presenta agli amici, cosa che infatti ha già fatto. Per cui non è una di quelle donne che fa strategie, ma vive il suo presente e io in questo la apprezzo molto. Ovvio è che quelli che hanno voglia di criticare hanno tutto il materiale per farlo.