Chiara Ferragni, Fedez e le unghie di Giulia Ottorini, il disastro del biondo di Zendaya, Fiorello con Amadeus nonostante la Rai e... A tutto gossip con Alessi

La Pupa e il Secchione condotto da Papi registra il 5% di share, la scorsa edizione con la D’Urso era al 10%: esplode il confronto con Santa Barbara

Raccogliere il testimone di un programma condotto da un altro è sempre un’impresa ardua, anche quando sulla carta sembra tutto liscio come l’olio. Vincere per Enrico Papi come conduttore di La Pupa e il Secchione con autorevolissimi opinionisti come Aldo Montano, Paola Barale e Candida Morvillo sembrava facile. Invece ecco che scopriamo dai primi dati che l’edizione condotta precedentemente da Barbara D’Urso doppiava praticamente lo share di Papi: occhio e croce, Barbara faceva il 10 o giù di lì, con il doppio degli spettatori nella prima puntata, Papi la metà. Ma è presto per decretare il sorpasso definitivo. Toccando ferro per tutti.

Giulia Ottorini? Fedez non ha rottamato nulla della Ferragni

Giulia Ottorini su Instagram ha 1 milione e 200 mila follower, quasi un trentesimo di quelli di Chiara Ferragni. È stata paparazzata con Fedez a Los Angeles, all’uscita di un centro commerciale, del resto lei ha dichiarato in un suo post che spende anche trentaduemila euro in quattro giorni. Una fortuna per noi tutti: fa girare i soldi, l’economia e il commercio. Molto attenta, abbastanza carina, ha le unghie più lunghe che abbia visto su una ragazza: come farà ad allacciarsi le scarpe?

Marcella Bella: Dalle colline verdi non le manda a dire

Marcella Bella non le manda a dire: pare che Amadeus l’abbia rimbalzata da Sanremo per cinque volte di seguito. “Non mi ama”, dice lei, ma non è vero: Amadeus ama Marcella, solo che le canzoni non gli piacevano e per lui questo era fondamentale. D’altra parte non si capisce da subito quale sarà la canzone che funziona e quale no (guardate Emma con Apnea, non è entrata in testa, a differenza di Tuta Gold di Mahmood che invece ci fa sanguinare le orecchie a furia di sentirla ovunque). Però Marcella mi piace, va dritta all’obiettivo. Una volta in un talent show dove si esibiva suo figlio come cantante (poi ha smesso) avevo dato il voto a un altro in gara. Nei corridoi dello studio tv mi disse: “Bravo, Alessi, bravo. Grazie per non aver votato mio figlio”. Sanguigna come un’arancia rossa, viva Marcella.

Giorgio Armani, in Italia si perdona tutto fuorché il successo (tranne quando è immeritato)

Leggo su Il Sole 24 Ore: “Recentemente la Giorgio Armani Operations, società che si occupa di progettazione e produzione di abbigliamento e accessori nell’ambito del gruppo Armani, è stata posta in amministrazione giudiziaria per presunto sfruttamento del lavoro a seguito di un’inchiesta svolta dalla procura di Milano”. Al di là delle indagini e dei risultati, non mi è piaciuto il tono di certe cronache, gioiosamente colpevoliste verso un uomo che nel corso della sua carriera, e a 89 anni ancora, dà da lavorare a migliaia di persone. Probabilmente qualcuno ha sbagliato - se ha sbagliato ovviamente all’interno della sua azienda - ma di certo per una persona del suo spessore ci vorrebbe più rispetto, soprattutto per quello che è e ha fatto. Una volta Indro Montanelli disse: “In Italia si perdona tutto fuorché il successo tranne quando è immeritato”.