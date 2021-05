Sempre in tema di presidente della Repubblica, come vede le indagini per presunto vilipendio che hanno portato a perquisizioni nei confronti di utenti di social?

“Lo vedo come un segno, un segno di un’epoca storica che si va trascinando da almeno dieci anni in cui abbiamo avuto una progressiva erosione delle libertà fondamentali stabilite dalla Costituzione. La pandemia poi ci ha insegnato a farci rinchiudere dentro casa, ci ha insegnato a non poter lavorare, a non poter fare assolutamente niente di niente, ci ha insegnato a chiudere le scuole. Adesso c’è stato un ulteriore ispessimento della riduzione della libertà di manifestazione del pensiero e quindi tra magistrati che fanno processi a non finire per diffamazione a mezzo stampa, sequestri e perquisizioni nelle sedi dei giornali adesso ecco anche questa storia del presunto vilipendio nei confronti del presidente della Repubblica: i reati di opinione in un Paese libero non debbono esistere. Quello del vilipendio è un tipico reato di opinione che andava cancellato e che non è mai stato cancellato: raramente si è evocato, ma quando arrivano tempi bui ecco che ritorna. Non posso che fare questa considerazione amara dal punto di vista tecnico-giuridico”.

Non ha paura di essere a sua volta coinvolto, visto che certo non lesina critiche?

“No, io le critiche le faccio come le devo fare. Siccome mi hanno massacrato durante la mia esistenza tramite querele per diffamazione, in parte ho rinunciato a esprimere la mia opinione esternamente (quindi la dico dove la posso dire), in altra parte cerco di stare molto attento. Ma non si può stare sempre attenti, perché di fronte alla rabbia per quello che succede, per le manifestazioni che vengono vietate, per il divieto di fare valutazioni in maniera più o meno accettabile sui mass media non è che si possa stare lì con il bilancino a soppesare quando usare la parola X piuttosto che la parola Y. Si infilano in questa cosa, ma siccome io sono un uomo di cultura, cerco di difendermi: o non parlo o quando parlo dico le cose con impossibilità di farmi condannare. Che poi me la facciamo pagare in altri modi, però io quello che devo dire lo dico”.

Che ne pensa delle vicende del cosiddetto sistema Palamara e della loggia Ungheria?

“Se è vero ciò che viene descritto, abbiamo gente che ha commesso dei reati: mettere un magistrato al posto di un altro scavalcando quello che ha diritto per legge a essere nominato in un determinato posto non è soltanto un fatto disciplinare, è un reato che si chiama abuso di ufficio. Altri scambi di favori fanno parte della logica del reato di corruzione. Ma non è successo niente, a parte qualche consigliere del Csm che si è dimesso, al cui posto ne sono stati nominati altri sempre con le logiche del sistema Palamara. Non hanno arrestato nessuno: dovevano e dovrebbero arrestare qualcuno, altrimenti qua non cambia niente. Ci sono magistrati che vanno arrestati, non c’è ombra di dubbio, ma nessuno lo fa, perché cane non morde cane. Ho presentato una denuncia alla Procura di Perugia chiedendo di investigare per abuso di ufficio, corruzione, falso ideologico e associazione per delinquere. Ho fatto anche nomi e cognomi, che non posso riferire altrimenti secondo le dinamiche già dette mi arriva la querela. Sto ancora aspettando, ma sono passati tre mesi e non vedo niente. Questo dopo lo scandalo Palamara. Sulla loggia Ungheria non ho ancora fatto niente, ma in oltre quarant’anni di attività in ambito giudiziario ho sempre saputo che se un avvocato, un giornalista o qualunque altra persona prende un atto che deve rimanere segreto e se lo fa dare da un pubblico ufficiale, quella è ricettazione. E non credo che ciò che è accaduto sia una cosa diversa”.