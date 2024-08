Vacanze in Africa: da “Sesso e samba” di Gaia e Tony Effe alla Madonna di Loreto, l’assistenza inesistente su Booking e... Il reportage estivo di un “viaggio al contrario”

La piccola penale, sono andato a controllare nel sito di Air France, va detto fatto benissimo, che ammonta a duecentocinquanta euro a testa, quindi per noi millecinquecento euri, figuriamoci. A quel punto ho provato con Booking, che però non ha più Messenger, ma una chat dentro la app. Chat quasi introvabile, perché giuro che se vai sulla sezione contattaci c’è scritto qualcosa tipo “se hai problemi contattaci in qualsiasi momento”, ma non dicono dove e come. Alla chat mi ha risposto un tizio, spero un hacker o un neoassunto che nel mentre sarà stato dato in pasto ai cani del dittatore coreano obeso, quelli che si dice abbiano sbranato non ricordo più che suo parente, visto che il dittatore coreano è poco propenso al dissenso. Perché chi mi ha risposto alla chat della app di Booking, che per intendersi per me da ora in poi va pronunciato alla maniera in cui lo pronuncerebbe un qualsiasi protagonista di Mare Fuori, con la doppia k e l’accento sulla i, la g finale come è noto in inglese non si legge, mi ha sostanzialmente detto che Air France anche a loro ha detto che un’ora è sufficiente, quindi ha sostanzialmente ribadito due concetti, primo che i circa seicento euro spesi per assicurare i biglietti hanno lo stesso valore dei soldi di Monopoli, perché l’assicurazione assicura fondamentalmente stocazzo, e secondo che il servizio clienti di Bucchin, così va pronunciato, è affidato a degli emeriti cretini, perché invece che rassicurarmi, ripeto, sono anni che uso la app, e in questo caso stiamo parlando di biglietti con un costo piuttosto elevato, il tizio mi ha detto, letterale, che se perdo l’aereo è “colpa mia”, quindi, sempre letterale, “mi devo arrangiare”. Il tutto ripetuto non so più quante volte (in realtà lo so bene, perché incredulo ho screenshottato la conversazione, aspettando il momento di mangiarmi il cuore suo e di chi mai provasse a difenderlo). Ovviamente, l’essere trattati a pesci in faccia da chi ci ha venduto i biglietti ci ha spinto in uno stato di prostrazione, oltre che di incapacità di decidere cosa fare. Così abbiamo, ho, ci siamo capiti, iniziato a vagliare tutte le opportunità possibili, dall’andare a Parigi in auto, ho calcolato quanto ci sarebbe costato in termini economici, di tempo, considerando che sarei dovuto partire la domenica e la domenica in questione è quella successiva a Ferragosto, per poi passare a vagliare l’ipotesi Flixbus, troppo cara, quella altro volo aereo, carissima, quella treno, idem, e finire per chiedere aiuto a amici che lavorano per compagnie aeree, che da principio ci hanno terrorizzato, come uno a cui ti ritrovassi a chiedere se oggi al mare c’è mucillagine e ti dice che c’è, ma soprattutto che ci sono squali tigre, orche assassine e magari anche coccodrilli, manco fossimo in Florida, salvo poi rassicurarci, parlando di compagnie aeree che attendono per le coincidenze, figuriamoci, a Parigi, o addirittura ti prelevano e accompagnano da un gate all’altro, magari nel mentre accarezzandoti la testa. Capito che non c’è nessuna certezza a riguardo io mi sono studiato tramite app, siti e blog, gli spostamenti da Gate a Gate, scoprendo che se ci va di culo e l’aereo non è in ritardo, parlo di quello da Milano, ci potremmo mettere un quarto d’ora, se ci va male, malissimo, quarantacinque minuti, alcuni Gate sono più vicini, e con la variabile controllo passaporti e sicurezza di mezzo, ma qui ci hanno detto che il controllo passaporti è automatico se si ha il passaporto biometrico, e quello italiano è biometrico, e che se si fa presente che c’è una coincidenza stretta ti fanno saltare la fila alla sicurezza. Insomma, sulla carta potrebbe avere ragione Air France, fermo restando che poi c’è l’enigma sui bagagli, che noi imbarchiamo a Milano e che dovrebbero procedere con la medesima velocità, con per di più l’ulteriore variabile che se perdessimo il volo e dovessimo prendere quello successivo, con scalo a Nairobi, non voglio neanche prendere in considerazione che si debba passare ore e ore, se non un intero giorno lì, perché vorrebbe dire perdere il safari, c’è da capire che ne sarà dei nostri bagagli, al punto che ci è stato consigliato, intanto, di mettere nei bagagli a mano tutto quel che riguarda il safari, contando che alla più puttana quando torneremo a Dar Es Salaam per andare a Zanzibar troveremo comunque i bagagli in aeroporto. Ah, anche il volo da Dar Es Salaam a Zanzibar è stato anticipato, di un’ora, il che vorrà dire fare un’ora in meno di safari, ma pazienza. A questo punto ho dovuto studiarmi tutto quel che riguarda i bagagli a mano di Air France, e non parlo solo delle dimensioni di detto bagaglio, quanto piuttosto di cosa si può o non si può portare a bordo. Perché ovviamente c’è la questione punture di insetti, ognuno di noi ha un proprio flaconcino di Jungle 4, una sorta di Autan potentissimo, e sembra quello lo si possa portare, mentre il Bio Kill, che è uno spray fatto per abiti e zanzariere no, e lì, di nuovo interverrà la Madonna di Loreto, speriamo. Questo le abbiamo chiesto, appunto, a tratti trasformandola dalla Madonna nera, quale è, a una sorta di versione africana della Black Athena del libro di Bernal (lungi da me tirare in ballo ora quella di Seattle e del Black Lives Matter, sono un cristiano anomalo ma non così anomalo), la pelle nera di entrambe, indubbiamente, ha un peso, visto che stiamo parlando di un viaggio in Africa, le abbiamo chiesto di non farci perdere la coincidenza e di non farci prendere la malaria, consapevoli che chiedere cose del genere forse non rientra nelle regole di ingaggio tra fedeli e santi, la Madonna non è esattamente un santo qualsiasi, e, non ve lo avevo detto prima, davanti alla Madonna di Loreto a chiedere aiuto ci siamo andati il giorno di Ferragosto, che è poi la sua festa, sua della Madonna, tecnicamente il giorno in cui si festeggia la sua ascensione al cielo, unico essere umano oltre Gesù, lungi da me addentrarmi a spiegare la faccenda della Trinità, a non essere morta, figuriamoci, quindi le abbiamo chiesto di non farci perdere la coincidenza e di non farci prendere la malaria, consapevoli che chiedere cose del genere forse non rientra nelle regole di ingaggio tra fedeli e santi, ma di fronte alle emergenze da qualche parte ci si deve pur rivolgere. Attenzione, la mia, la nostra, non è fede cieca, brutta espressione che in genere viene usata per indicare quasi una forma ottusa di creduloneria, ma fede, appunto, qualcosa di spirituale che, entrando a Loreto, si respira a pieni polmoni. Che il Dio in cui si creda sia quello dei cristiani, e quindi anche quello degli ebrei e dei mussulmani, o che sia una qualche altra entità direi che poco cambia, così come che si pensi alla vita non solo come a un ininterrotto susseguirsi di meccanica e chimica. Ovviamente lungi da me star qui a voler convincere chicchessia di qualcosa, specie mentre sto correndo da un volo all’altro. Ma sappiate che la sera prima di partire, dopo due giorni passati a fare zaini e valige, con una precisione che neanche gli scienziati del CERN, parlo di mia moglie e di me, ecco, mentre si stava tutti per cominciare la cena è arrivata Lucia in cucina furiosa e disperata. Capita con una certa frequenza che Lucia si furiosa o disperata, spesso per motivi che io definirei futili, ma stavolta sembra una cosa seria. E in effetti lo è. Le si è rotta la macchina fotografica. Quella che usa per lavoro e per studio, fa la fotografa e studia all’Accademia delle Belle Arti di Brera, e soprattutto quella con cui voleva fare le foto di questo viaggio. Proviamo tutti a calmarla, ma sembra proprio sia rotta, quindi fatichiamo a trovare qualcosa di intelligente da dire. Lei impreca, a ragione, e dice che qualcuno ce l’ha tirata e che non avremmo dovuto dire a nessuno del viaggio, cosa sulla quale, in effetti, al momento sembra che un po’ tutti conveniamo. Una mezza tragedia, che però trova un lieto fine, quando la chiama il suo fidanzato e le dice che un loro comune amico le presenterà la sua fotocamera, salvandoci tutti da un viaggio nero nell’Africa nera. Sto quasi per citare la Madonna di Loreto, come a dire, “hai visto, tu che sei agnostica?”, quando mi arriva un sms che mi dice che il volo di domattina da Milano è stato posticipato di venticinque minuti, riducendo così a quaranta minuti il tempo per azzardare la coincidenza. La cosa dell’azzardare la coincidenza il messaggio non lo dice, parla del posticipo e porge generiche scuse. In cucina cala il silenzio, vero. Totale. Subito scatta una forma di follia collettiva, con tutti, almeno tutti gli adulti, che provano a chiamare Air France, è loro il messaggio, o Booking. Ovviamente nessuno risponde. Ributtò lì la faccenda di prendere la macchina, ma è troppo tardi, e sono oggettivamente sfinito. Ecco però una idea, andrò a Linate, per parlare di persona con qualcuno di Air France. Parto, con Tommaso, con me in veste di supporto psicologico. Arriviamo in dieci minuti scarsi, perché corro come Oler Togni, perché è domenica sera, domenica 18 agosto, e Milano è vuota, e perché voglio subito risolvere questa cosa. Arrivo alle Partenze e cerco questo benedetto box di Air France, per scoprire che non esiste. Mi dicono, però, Linate è deserto, che c’è una biglietteria. Vado lì e c’è una signora più giovane di me, dai capelli rossi, che sta a sentire la mia storia. Mi sta a sentire e mi dice alcune cose importanti. Tipo che se fossimo andati a Parigi in auto, saltando la prima tratta, avremmo perso il diritto alla seconda, e lì si che sarebbe stata la fine, o che neanche a Malpensa c’è un box di Air France. Nel mentre ho anche iniziato a chattare col Messenger della compagnia, che stavolta mi sembra però assai meno reattivo, forse hanno assunto il tipo di Booking. La faccio breve, la santa con i capelli rossi ci adotta, cioè adotta me, Tommaso è il resto della famiglia. Si appassiona alla nostra situazione e mi dice cosa dire a Air France via Messenger. Scopro anche che l biglietteria chiude alle ventidue, cioè esattamente quando siamo arrivati a Linate, ma lei sta lì con noi. Stizzita per le lentezze di Air France, lei nel mentre ha trovato almeno quattro soluzioni alternative, dal partire da lì al fare tappa a Nairobi con partenza la mattina dopo, molto presto, stizzita prende la situazione in mano e con un paio di telefonate ci fa cambiare i biglietti, non so come né da chi. Così partiamo alle 6:50 da Linate, arriviamo a Parigi che non sono neanche le otto, e alle nove siamo serenamente in coda per salire sul volo per Dar Es Salaam, via Zanzibar. Volo salvo, vacanza salva, tutto grazie alla Madonna nera e anche a quella rossa di capelli che ieri ha sacrificato mezz’ora dopo la fine del suo turno per soccorrerci, così, gratis. Il tempo di annullare la prenotazione del parcheggio vicino a Malpensa, a Cardano al Campo, di prenotare due taxi per le 4:30, farsi una doccia e via, a letto,tanto poi con la sveglia alle 3:30 mica ho dormito un minuto.Ora però scrivo da un qualche punto sopra l’Africa, e poco non è. Resta che Booking, ricordo ancora la giusta pronuncia, Bucchin, non ci avrà più come clienti. Anzi, consiglio a tutti di non ricorrere più ai loro servigi, perché se quel che gli ho augurato dovesse mai andare in porto credo che avranno difficoltà anche solo a occuparsi di loro stessi, figuriamoci dei vostri prossimi viaggi.