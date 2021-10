È sempre molto interessante parlare di futuro con chi, il futuro, lo trasforma in realtà giorno dopo giorno. Zero Motorcycles, ad esempio, è una di quelle realtà che hanno fatto della lungimiranza una cifra distintiva e sentirli raccontare quale sia la loro visione di come le cose andranno nei prossimi anni non può che essere interessante. È questo quello che è accaduto poche sere fa, a Milano, in occasione di un incontro tenutosi presso Deus Café, azienda che ha fatto, a sua volta, della personalizzazione, il proprio elemento caratterizzante. Un luogo casuale? Assolutamente no.

Dalla prima special SR/S elettrica realizzata in collaborazione proprio con Deus Ex Machina, all'ultimo kit in edizione limitata Quickstrike lanciato a inizio settembre, Zero immagina un mercato in cui la richiesta di moto su misura sarà sempre più ampia, anche nel nostro Paese, anche se qui, come noto, i motociclisti sono i più esigenti del mondo.

“Zero Motorcycles propone moto potenti, scattanti e dalle alte prestazioni, ma non solo, questi mezzi possono diventare anche espressione di sé, unendo al contempo creatività e unicità e consentendo al motociclista di divertirsi non solo guidando un modello che offre un'esperienza di guida entusiasmante, ma anche attraverso la possibilità di personalizzarlo”, ha sostenuto, al riguardo, Umberto Uccelli, Vice President & Managing Director di Zero Motorcycles EMEA.