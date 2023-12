Sul vulcano più alto del mondo con una BMW R 1300 GS: La storia di Salvo Pennisi, a 6.000 metri con una moto di serie

Chiaramente il mezzo meccanico è fondamentale. E le gomme, non è marketing ma la realtà fattuale, lo sono altrettanto, perché seimila metri non li sali in ciabatte e per una moto da 237 Kg vale esattamente lo stesso: “È stato incredibile che la moto non abbia avuto problemi. Eravamo partiti pensando di dover lavorare molto sull’elettronica di controllo, perché con i cambiamenti di quota può succedere. Stessa cosa per le perdite di potenza, che ci sono state ma a livelli assolutamente accettabili. Il consumo di carburante è stato ridotto e questo ti permette di partire con poca benzina e avere la moto più leggera. Devo dire anche che l’accoppiamento con le nostre Karoo 4 ha funzionato molto bene. La moto è pesante, ma l’ergonomia e la capacità di trazione hanno aiutato moltissimo”. Salvo non lo racconta per mestiere, ci tiene proprio ad aver sviluppato gomme che vanno davvero oltre le aspettative: “Queste gomme sono nate attorno a BMW, nello specifico hanno debuttato al GS Trophy in Albania. Avevano avuto un grande successo e sono probabilmente un prodotto di punta per Metzeler, merito di un bilanciamento tra strada, fuoristrada e bagnato che veramente è andato oltre quello che ci aspettavamo. Non per niente sono una scelta opzionale per il primo equipaggiamento”.