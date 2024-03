"Ho esagerato": Marc Marquez si bacchetta invece di godersela. E abbassa pure il voto di Mauro Sanchini...

Tanto che quando dagli studi di Sky gli raccontano che Mauro Sanchini gli aveva dato un bel sette, il giudicato ha quasi ripreso il giudice: "Io mi darei più un sei - ha scherzato - Ho fatto una bella gara, sì, ma se non avessi commesso un paio di errori avrei potuto fare podio. Quando si sbaglia bisogna essere autocritici". Non ne fa un dramma, ma quei piccoli errori nei primissimi giri gli bruciano e non lo nasconde. "Spero che andrà meglio domani - ha proseguito - Sono ancora nella fase che parto dai box e non sento di poter andare forte subito. Siamo all'inizio e devo capire molte cose". Una che ha già capito, però, ammesso che servisse la prova, è che la Desmosedici non è la RC213V e è qui che il sorriso di Marc Marquez si fa ancora più largo: "Posso sorpassare in rettilineo e è qualcosa che prima non mi succedeva. Ero curioso di vedere come si potesse lottare con questa moto e ho visto già dai primi giri che si può fare bene".

Adesso che c'è il mezzo, il talento dovrà essere solo rispolverato. E, contemporaneamente, si potrà crescere ancora. "Rispetto alla Honda, la Ducati è meno impegnativa da un punto di vista fisico. E si guida in maniera completamente diversa. Dal punto di vista emotivo ero molto tranquillo, mi sono trovato subito benissimo in questo box con Nadia e tutti gli altri: io voglio sorridere sulla moto. E oggi ho sorriso. Abbiamo lottato nella top five, facendo sorpassi, non tra il decimo e il docicesimo posto. Domani darò di nuovo il 100%, ma per il momento ci sono ancora quattro o cinque piloti più forti e dobbiamo imparare da loro".