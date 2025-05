“This comeback is personal”: Jorge Martin criptico e misterioso sui social? No, è solo l'unica verità di un pilota nella tempesta

Difficile capire quello che succederà nel 2026, se Martin sarà o meno un pilota Honda e se e come l’ingarbugliata questione con Aprilia potrà risolversi, mentre quello che non è difficile da capire è che, al di là di come andranno tutte queste cose, Martin vuole comunque provare a onorare ciò che resta di questa stagione. Magari – e perché no? – anche per accorgersi che le decisioni d’impeto sono sempre e solo dannatamente pericolose. E spesso pure sbagliate. Il resto attiene a “tutto quello che si può scegliere”, mentre la natura di un pilota resterà sempre “competere”. Che, poi, è un po’ anche quello che sembra dire Aleix Espargarò nel commento pubblicato appena sotto a quel post di Martin: “Quello che non cambi lo scegli tu”. E’ un riferimento a quello che si è scritto sul ruolo dell’ex Capitano dell’Aprilia rispetto alla nuova e clamorosa notizia di mercato? Probabile. Ma comunque ininfluente perché, appunto, riguarda ciò che è intorno alle corse.

Lo sanno più che bene anche in Aprilia. Anzi, soprattutto in Aprilia, visto che comunque c’è un fine settimana di gare alle porte e una stagione da onorare a prescindere, oltre che sogni che resteranno gli stessi con o senza Martin in sella a una RS-GP. Per ora a tutto questo dovranno pensarci Marco Bezzecchi e Lorenzo Savadori. Che fanno i piloti e che, per lo stesso principio appena sviscerato, devono (e vogliono), giustamente, solo correre. Magari correre e crescere. “Sarà bellissimo andare a Silverstone per la prima volta con l’Aprilia – ha detto il Bez nelle dichiarazioni ufficiali che precedono il GP - È una pista bellissima che mi piace, sicuramente il meteo sarà un’incognita. Continueremo a lavorare come stiamo facendo per ottenere un bel risultato”. A tenere con il fiato sospeso Lorenzo Savadori, invece, non sarà solo il meteo, ma anche la curiosità verso un tracciato semisconosciuto. “Silverstone è un bellissimo circuito – ha detto - ma è quasi del tutto nuovo per me. Ci sono stato in MotoGP nel 2021, ma stavo recuperando da un infortunio in Austria e ho partecipato solo a due sessioni. Prima di allora ci ho corso nel 2010 in 125 e nel 2013 in Superstock 1000, dove ho concluso terzo nella gara”.