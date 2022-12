“Valentino trincame el pepino!”: Marc Marquez e Joaquin scherzano un po’ troppo...

Già in passato, però, Joaquin aveva detto la sua sul famoso calcio del 2015 a Sepang. In rete, infatti, si trova un video in cui il calciatore del Betis condanna il gesto di Valentino, spiegando che nel calcio un comportamento del genere avrebbe comportato sicuramente una espulsione e probabilmente una squalifica. L’intera puntata con Marc Marquez e Joaquin Sanchez andrà in Honda domani sera e non si esclude che possano venire fuori altri contenuti al veleno. Intanto, nelle anticipazioni diffuse dall’emittente televisiva e nei video promozionali, c’è un Marc Marquez sempre più calato nei panni dell’insegnante e che sembra prendere particolarmente sul serio la missione che gli è stata affidata. Tanto che a Joaquin spiega pure quale è il modo migliore di respirare per non soffrire troppo la posizione sacrificata in sella che si ha sopra una MotoGP. Con il calciatore che, però, la butta ancora una volta a ridere: “Non capisco niente, sto 'cagao' e tu mi chiedi di andare a più di 200 km/h?”