[VIDEO] Marc Marquez shock: “E’ dura davvero. Le persone intorno mi consigliano di smettere…”

“Molte persone intorno a me dicono che è ora di smettere – ha spiegato in una intervista alla BBC (qui il video completo) - ma molti altri mi dicono di provare ad andare avanti. Ascoltare i secondi è quello che sto facendo. Non nascondo, però, che in passato ci ho pensato, soprattutto nei periodi dei continui interventi chirurgici”. Marc Marquez non ha intenzione di smettere e ribadisce di volerci provare ancora, però lo sguardo che ha racconta tantissimo di un ragazzo che sta facendo i conti con un mare di dubbi. E probabilmente anche con qualche voce dentro che gli suggerisce di ascoltare il più cinico dei consigli. Anche perché, come ha raccontato nel suo docufilm, tra quelli che gli dicono di smettere c’è anche il suo venerato nonno paterno.

“La pausa estiva è stata una manna per me. Ho avuto molti infortuni durante la prima parte della stagione e ero abbastanza vuoto nelle ultime gare. La costola era rotta, il dito era rotto, la caviglia era rotta. Mi sono preso tempo per ricostruire il mio corpo e anche per ricostruire la mia energia, ma ho comunque un po’ di dolore. Non sono al 100%. Il problema non è solo la moto, sono anche io e tutto un insieme di altre cose: è dura davvero. Però mi sento pronto a lottare ancora per le vittorie, solo che dobbiamo capire perché non ci stiamo riuscendo”. Non attacca Honda e, anzi, gioca la carta di quello che guarda prima dentro se stesso e intorno a se stesso, ma è chiaro che la RC213V è oggi una moto su cui stanno facendo malissimo tutti e che fa maturare la voglia di dire basta (Alex Rins se ne è andato in Yamaha dopo una sola stagione e Joan Mir ha raccontato che sta pensando a un anno sabbatico). “Oggi non siamo in grado di lottare per il titolo – ha concluso l’otto volte campione del mondo – Dobbiamo fare in modo di esserlo nella prossima stagione. La MotoGP è in continua evoluzione. Bisogna essere sempre presente e cercare di migliorare perché è quello che fanno le altre case e gli altri piloti. Crescere insieme alla moto è quello che cercherò in questa seconda parte della stagione. È tempo di ritrovare tutti una piena fiducia e spero che il prossimo anno potrò pensare ancora a lottare per il titolo”.