A voi il Marc Marquez del futuro, che con Ducati può vincere il mondiale: ecco perché il 4° posto in Qatar gli vale una vittoria

A inaugurare il 2024 della MotoGP abbiamo visto un Gran Premio del Qatar denso di significati ma non di spettacolo, spettacolo però che pare soltanto rimandato a data da destinarsi. A spezzare la noia ci si sono messi Marc Marquez e Pedro Acosta in quello che entrambi ricorderanno come la loro prima lotta in MotoGP. Con Pedro gli aggettivi finiscono in fretta. Da Marquez, invece, abbiamo avuto una risposta inequivocabile su tutte le domande che hanno agitato il paddock dal giorno, lo scorso ottobre, in cui ha firmato con la Gresini Racing.



Sì, Marc Marquez senza la Honda è un fenomeno. Può vincere delle gare e lottare per il mondiale come ci si aspetta che faccia un 8 volte campione del mondo. Questo suo weekend di gara, concluso con un 5° posto il sabato e una 4° posizione la domenica, gli è andato meglio di tutti i GP del 2023. Non solo: Marc porta la prima Ducati GP23 al traguardo e lo fa su di un circuito, quello di Lusail, in cui le cose non gli sono mai andate troppo bene. Lo scorso anno concluse con due 11° posti, mentre l’unica vittoria in MotoGP la ottenne in quel 2014 dorato in cui dominò la classe per dieci GP consecutivi. Un’altra vittoria c’è nel 2012, con la Moto2, ma se c’è un circuito che allo spagnolo non è mai piaciuto davvero è proprio questo.