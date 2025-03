Allarme Ferrari, la SF-25 non si adatta a Hamilton: “È come la Mercedes… saltella troppo”. Per David Coulthard invece, Lewis forse è “solo Hollywood”

E sulla risoluzione del problema il grande aiuto glielo può dare Charles Leclerc: “Ci sono sicuramente i margini per risolvere il problema, soprattutto quando il monegasco prenderà più confidenza con la vettura, dato che sa già come si comportano le Ferrari”. Quanto raccontato da Anderson certamente si mette in opposizione a ciò che aveva detto invece Peter Windsor qualche tempo fa, raccontando di come Sir Lewis sia già a suo agio al volante di questa Ferrari: forse però, il vero debutto del britannico con il Cavallino lo si potrà giudicare tra qualche anno, come ha spiegato David Coulthard. “Ora è come un film di Hollywood: Lewis va alla Ferrari, è incredibile, sfida la sua vecchiaia e ne esce come il pilota più grande di tutta la storia della Formula 1".

"Ci sono così tante cose elettrizzanti che stiamo tutti perdendo la concentrazione sulla cosa più importante: non possiamo già scrivere questo capitolo. Dobbiamo aspettare, uno o due anni, e poi l’ultimo capitolo si scriverà da solo” ha raccontato l’ex pilota al podcast di Racing News 65. “Io voglio tenere la mente aperta, chissà cosa ci aspetta” ha concluso il britannico, che la carriera del sette volte campione del mondo l’ha seguita dai primi passi sui kart ad oggi. Un film di Hollywood che si rispetti però, ha anche una serie di speculazioni innumerevoli intorno a sé, proprio come Lewis Hamilton e la sua avventura in Ferrari. Attenzione però, perché se Gary Anderson dovesse avere ragione in Australia Sir Lewis dovrà rinunciare alla prima vittoria in rosso.