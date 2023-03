Carlo Vanzini a MOW: "Vasseur sa delegare e non gli importa di cosa diciamo. Gli interessa solo far funzionare le cose in Ferrari"

Ciao Carlo, ti sei prefissato un obiettivo personale per questa stagione di Formula 1?

L'obiettivo per me è quello di lavorare divertendomi come sempre, di godermi la fortuna che ho. E la speranza è quella di riuscire a raccontare delle stagioni molto combattute e parallelamente di poter seguire dei bei percorsi: quello di giovani talenti, come Oscar Piastri, o di grandi imprese, come il brutto anatroccolo Perez che a Monaco lo scorso anno si riscopre cigno. Le belle storie che fanno grande questo sport. Più ne abbiamo più io sono contento, perché anche banalmente ho più cose da dire e da commentare. I presupposti per un grande anno, anche indipendentemente dalla lotta mondiale, ci sono sicuramente in questo 2023.

Diventa complesso per te commentare quando queste storie invece mancano? Come la seconda metà della stagione lo scorso anno con il dominio di Verstappen?

Diventa più complesso quando la stagione sembra indirizzata verso una strada e poi invece ne prende un'altra: ad esempio lo scorso anno l'inizio del campionato sembrava indicarci una sfida feroce tra Leclerc e Verstappen, magari anche con un rientro in corsa della Mercedes. Questo ti va venire l'acquolina in bocca perché sai di avere davanti una sfida memorabile, e poi invece può succedere - come infatti è capitato nel 2022 - che le cose vadano diversamente. Lì sì, l'interesse delle persone cala perché manca la sfida, la sorpresa, e trovare spunti è un po' più complicato.

Da cosa ti accorci che l'interesse del pubblico è minore?

C'è proprio meno attenzione: dagli orari delle gare fino ai dettagli sulle monoposto, le dichiarazioni dei piloti e via dicendo. Io lo vedo con i miei amici che magari passano, come in questo periodo, dal dire "oh quindi domenica c'è il primo Gran Premio" a magari il "ma non è ancora finita la stagione?" che senti quando i titoli sono già stati assegnati prima della fine del campionato.