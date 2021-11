Che spettacolo la Superbike, dove la vendetta si promette con un sincero abbraccio

In Gara1, invece, Rea aveva beffato proprio Razgatlioglu che, però, era consapevole che un secondo posto sarebbe bastato per sfilare il numero 1 dalla carena della Kawasaki e attaccarlo, almeno per tutta la prossima stagione, sulla sua Yamaha. Prima ancora c’era stato, invece, l’annullamento, sempre per pioggia, della Superpole Race, con Rea che chiaramente non ha gradito, “mi aspettavo almeno che la direzione gara ci consultasse visto che altre volte abbiamo corso in condizioni peggiori”, e Razgatlioglu che non s’è nascosto dietro a un dito, “questa decisione penalizza Jonny, ma non si poteva fare altrimenti, anche se mi dispiace aver avuto un vantaggio che in verità non avrei voluto”. Insomma, sportività vera e Superbike che sembra tornata ai livelli di un tempo, con personaggio più liberi anche di lasciar parlare il cuore, nel bene e nel male, rispetto ai ben più ingessati colleghi della MotoGP.