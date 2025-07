COBOLLI, COSÌ CI FAI IMPAZZIRE: Dalle lacrime del padre alle sue parole in campo, ecco perché ha tutto per essere un campione. Djokovic MOSTRUOSO, mentre Sonego “rovina” il trio azzurro…

Cobolli è l’antieroe che ti sorprende. È stato un match importante, certo. Ma è il contorno che lo rende indimenticabile. L’abbraccio mancato con il padre perché era troppo preso a trattenere le lacrime. L’autoironia con cui Flavio ha trasformato la tensione in energia. La naturalezza con cui parla di tennis come se stesse raccontando una giornata qualsiasi. Ma non lo era. Non per lui. E non per chi lo segue. In una giornata che ha visto Lorenzo Sonego lottare con coraggio ma arrendersi di nuovo a Ben Shelton, dopo Melbourne e Parigi, anche a Wimbledon il copione si ripete, e in cui Novak Djokovic ha celebrato il suo ritorno da marziano con una dedica a Federer (“Ogni tanto vorrei avere il suo serve & volley, è la prima volta che guarda una mia partita e io la vinco”), è stato Cobolli a prendersi la scena. Con il cuore. Con il sorriso. E con quella scintilla che ti fa pensare: questo qui può davvero diventare un campione. Anzi, forse lo è già.