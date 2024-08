Con le Olimpiadi il calcio non c’entra niente e ha rotto i palloni. La rissa tra Francia e Argentina lo dimostra: basta, sostituitelo col calcio balilla (biliardino) e…

Perché dunque insistere con questa farsa del calcio ai giochi olimpici, quando potremmo far decollare le vendite dei calciobalilla e del made in Italy in tutto il mondo? È l’ennesima ipocrisia stridente di questa epoca moderna e corretta a tutti i costi: una sorta di woke, ma al contrario perché ci sono di mezzo i descamisados argentini, il popolo meno sportivo e più villano del pianeta, quando si tratta di calcio. Io lo posso dire perché mia madre era argentina e anche perché parlo male dell’Italia spesso e volentieri. Diciamola tutta: l’Argentina in generale non dovrebbe essere invitata alle Olimpiadi e forse anche ai Mondiali. Si è visto cosa hanno combinato con l’Olanda, che si sono burlati esibendosi in quegli identici balletti subiti dai francesi, di fronte a Van Gaal, colpevole secoli prima di non avere fatto giocare Riquelme, anzi di averlo umiliato, facendogli notare che senza palla fosse il giocare più inutile al mondo, ovvero la verità. Quelli se sono di buon umore e non stanno perdendo, lanciano chilometri di morbidezza da c*lo in campo, tra l’altro ancora intonsa, a mo’ di stella filante. Senza che Greta Thunberg abbia mai protestato: ci sarebbero anche i turisti benefattori ecosostenibili che in Amazzonia si puliscono con le foglie, dopo i bisogni. Li ho visti di persona. A sto punto perché, nel nome di un gesto ecologico, gli indigeni devono aver a che fare con delle foglie in via di estinzione sporche di me*da occidentale? Comunque stavamo parlando di calcio olimpico: se lo volete, accettatelo nella sua interezza, come già segnalato durante la partita Marocco- Argentina, di qualche settimana fa, che c’è stata una invasione di campo da parte dei tifosi magrebini: siccome questa è già la norma, tollerata da società e governi, perché non inserire come nuovo sport olimpico laterale, l’uliganismo calcistico? Pacchetto completo: squadre sudamericane coi loro tifosi già pronti a battersi, contro quelle dell’Est Europa, ovviamente accompagnate in campo dai loro uligani nazionalisti, a torso nudo già ubriachi.