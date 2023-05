Corto circuito totale: Carlo Pernat e la MotoGP sbarcano su Rai 3 con Mauro Corona

Il libro di Carlo Pernat, il famoso manager genovese del motociclismo, si è guadagnato uno sponsor di pregio e molto particolare: Mauro Corona. Lo scrittore friuliano, nella sua consueta rubrica-dialogo con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3, ha fatto un vero e proprio spot per “Belin che Paddock”, la fatica editoriale di Pernat, che i due avevano presentato assieme il 19 maggio: “Ieri sera ero a una presentazione del mio libro – aveva dichiarato in un’intervista a MOW - con Massimo Calandri e Mauro Corona, la compagnia perfetta per divertirsi e farsi quattro risate di quelle giuste” (e invece, ha spiegato, ha dovuto farsi “riaccompagnare a casa” per disturbi che lo preoccupano non poco: “Dovrei fare un tac a breve, speriamo che non vada troppo per le lunghe perché io voglio muovermi, girare il mondo, fare tutti i miei giri e così non sembra la mia vita. Più fermo possibile, così come mi dicono i medici, io non ci so stare”).