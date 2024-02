Da Jannik a Jasmine, il tennis italiano vince ovunque: ecco Paolini, che non è Sinner ma buca lo schermo come poche

Non è l’effetto Sinner, perché in questo senso il momento del raccolto arriverà, ma a confermare il grande momento del tennis italiano, che ha l’altoatesino in copertina, domenica è arrivata anche una vittoria di assoluto prestigio dal settore femminile, con la vittoria di Jasmine Paolini al Wta 1000 di Dubai, secondo titolo della 28enne tennista lucchese nel circuito Wta dopo il 250 sloveno del 2021, trionfo che le ha consentito di salire al numero 14 del ranking femminile, un risultato forse insperato anche dalla stessa atleta.

Classe 1996, padre toscano e madre di origini ghanesi e polacche, fisico compatto – supera di poco il metro e sessanta – e grinta da vendere, Paolini sta vivendo il momento migliore della carriera: raggiunti gli ottavi di finale agli Australian Open, lei che mai era arrivata così avanti in uno Slam, a Melbourne aveva dovuto interrompere i sogni di gloria a causa della sconfitta contro Anna Kalinskaya, ma il destino aveva evidentemente pronta per lei la rivincita, e che rivincita, dal momento che nella finale di Dubai la sua avversaria, questa volta sconfitta (4-6, 7-5, 7-5), era stata proprio la russa. Un’affermazione non da poco, e se è vero che Paolini non ha affrontato le migliori del mondo nel percorso del torneo e ha potuto superare i quarti grazie al ritiro della favorita Elena Rybakina, è vero altresì che iscritte al torneo tutte le migliori, da Swiatek a Gauff, passando per Sabalenka e per la stessa Rybakina.

Dal punto di vista statistico, Paolini è la terza italiana ad avere vinto un Wta 1000, dopo i trionfi di Flavia Pennetta a Indian Wells nel 2014 e di Camila Giorgi al National Bank Open del Canada nel 2021, ma c’è da dire che, mentre il tennis italiano maschile ha dovuto aspettare decenni per tornare alla ribalta con un fuoriclasse, tra le azzurre in singolare gli ultimi quindici anni sono stati storici, considerando la vittoria di Francesca Schiavone al Roland Garros nel 2010 all’ultimo atto contro Samantha Stosur e la finale tutta italiana dell’US Open 2015, quando Flavia Pennetta superò in due set Roberta Vinci. A questo andrebbero aggiunti la finale di Errani al Roland Garros 2012, i best ranking di Schiavone (quarto posto), della stessa Errani (quinto), di Pennetta (sesto) e Vinci (settimo), nonché i trionfi nel doppio sempre di Vinci, Errani e Pennetta, che sono state anche prime nel ranking specifico.