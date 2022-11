Davide Brivio lancia l’allarme: Yamaha e Honda come Suzuki

Almeno nei proclami sembra che l’intenzione di lasciare il mondo delle corse in moto sia una ipotesi più inesistente che remota, ma ormai la MotoGP è sempre più simile alla Formula1 e per Brivio non c’è modo di tornare indietro. “Penso che la MotoGP possa imparare dalla Formula 1 dal punto di vista tecnico – ha concluso - lì tutto è esasperato. Ci sono più ingegneri, c'è una diversa analisi dei dati, molto più attenta. Ma in generale credo che ci stiamo già muovendo in questa direzione, come nel campo dell'aerodinamica . Diversi team si stanno già rivolgendo al mondo della Formula 1”. Con costi che, chiaramente, sono diversi rispetto al passando e budget che a questo punto non posso essere più ricavati dal marketing, ma da altri settori dei bilanci aziendali. I costi, per i due colossi giapponesi, non sarebbero certo proibitivi, ma non è così scontato che ci sia la volontà di affrontarli. Non è un caso se anche Carmelo Ezpeleta, ormai da diversi mesi, parla di marchi cinesi che sarebbero pronti a entrare in MotoGP e l’impressione è che il 2025 potrebbe segnare una svolta definitiva, e clamorosa, nella storia delle corse in moto.