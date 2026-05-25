De Zerbi fa il miracolo: tira fuori il Tottenham dall'inferno e ora può iniziare la sua era alla guida di un grande club di Inghilterra

Non sottovalutate la salvezza di De Zerbi con il Tottenham. Perché se non lo volete chiamare miracolo, poco ci manca. E' vero che gli Spurs possono contare su un parco calciatori di assoluto valore rispetto a un pericolante diciassettesimo posto e che, solo un anno fa, nel nord di Londra si festeggiava un trofeo internazionale, l'Europa League. Ma lo sappiamo: nel calcio tutto cambia e dal sole che cercava spazio tra le nuvole e il Big Ben, si era passati, in breve tempo, all'oscurità. Alle tenebre.

Ange Postecoglu, il 21 maggio 2025, alzava una coppa al cielo che mancava dal 2008 grazie allo storico successo nel derby tutto inglese contro il Manchester United. Non era andata così bene in campionato, dove l'aria era quella del tracollo. Sedicesimo posto, odore di lotta per non retrocedere e quindi la decisione di cambiare tutto. Nuova guida tecnica e prospettive più ambiziose per un club con una proprietà ricchissima.

Thomas Frank era il nome nuovo per tornare a sognare, all'inizio di questa stagione. Le premesse sulla carta erano elevate: il Tottenham 2025/2026 avrebbe dovuto lottare insieme alle altre big della Premier e tornare su livello del suo blasone. Primi mesi buoni e poi la caduta. A Febbraio era arrivato il turno di Tudor, macchiato dal percorso non proprio idilliaco alla guida della Juventus.