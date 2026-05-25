Non ci sono solo Sinner e Antonelli! L'Italia è anche Luna Rossa, a Cagliari è già 1-0 con New Zealand e per Napoli Burling è il nostro Maradona

“Se vogliamo che i tifosi parlino di noi, oltre che di Sinner e Antonelli, dovremo per forza vincere”, lo ha detto Max Sirena, team director di Luna Rossa dopo le Regate Preliminari di Cagliari. L'Italia regala gioie nello sport, e con l'America's Cup che per la prima volta ormeggia nel nostro paese, la vela non può essere da meno. Ritorna l'assalto delle imbarcazioni italiane alla Coppa delle cento ghinee: dopo Azzurra, il Moro di Venezia, Luna Rossa ci riprova a sfidare gli eterni rivali di New Zealand. E per ora, la risposta è arrivata dall'acqua: forte, nitida, inequivocabile. Anche il pubblico ha risposto, Cagliari ha trasformato il porto in uno stadio sull'acqua, con un tifo da Serie A per Luna Rossa.

Il traguardo finale a Napoli è ancora lontanissimo, ma possiamo dire decisamente buona la prima. Luna Rossa ha dominato il campo di regata nel match race finale contro Team New Zealand, detentore della Coppa, aggiudicandosi le Regate Preliminari dopo otto regate di flotta condotte a regola d'arte. Cosa hanno vinto in concreto? Assolutamente niente. Nessun punto, nessun vantaggio in vista dell'America's Cup, niente anche in vista della Louis Vuitton Cup che stabilirà lo sfidante di New Zealand. Ma chi era sulle rive del Golfo degli Angeli ha capito una cosa: Luna Rossa ha messo le carte in tavola. La barca italiana c'è, e la sfida per la "Auld Mug" è ufficialmente accesa.