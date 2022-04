Dopo l'ex di Valentino, Alonso ritrova l'amore: ecco la nuova fidanzata Andrea Schlager

Ha ritrovato l'amore, Fernando Alonso, dopo la fine della relazione con la modella Linda Morselli, storica ex fidanzata della leggenda delle due ruote Valentino Rossi. Ad annunciare in modo ufficioso la fine della storia con Alonso era stata proprio la modella che, sui social, si è mostrata in compagnia del nuovo compagno.

La fine della relazione tra i due sarebbe quindi ormai consolidata da tempo ma i dettagli non sono mai emersi in quanto la coppia, soprattutto nell'ultimo periodo, non era solita pubblicare fotografie insieme sui social. Dopo le prime immagini della nuova storia d'amore di Linda però oggi è lo spagnolo della Alpine a far parlare della sua nuova relazione, postando su Instagram un video della nuova fidanzata, la giornalista austriaca Andrea Schlager.

Andrea, nata il 16 giugno 1982 in Austria, è una giornalista sportiva per Servus TV. Dopo il diploma di scuola superiore - si legge sulla pagina Instagram WAGS F1 - ha prima studiato inglese e marketing a Graz e poi ha completato con successo il corso di giornalismo sportivo a Salisburgo.

La giornalista lavorava già da tempo nel mondo del motorsport e della Formula 1, dove ha ricoperto ruoli di rilievo come assistente di Bernie Ecclestone alla FOM. Nel 2019 è anche stata votata "Giornalista sportiva austriaca dell'anno" dalla rivista di settore Extradienst per i suoi successi.