Che forza. Piegato 2 a 1 - El Shaarawy e Belotti - il temibilissimo Partizani Tirana. La Roma mourinhiana non si ferma più. Precampionato, italiano e portoghese, "stellare". La politica del risparmio - qualcuno dice del "braccino corto" - paga. Caduta l'incredibile bugia - Matic, il colosso serbo ex Manchester United, va al Rennes perché la moglie non sopportava che avesse una relazione a Roma - si è saputo che invece voleva solo un milione di euro in più che la Roma non gli ha voluto pagare - chiedeva 3 e offrivano 2 - che divideva il 35enne giocatore serbo al rinnovo del contratto. Ora i Friedkin e Pinto che faranno? Ricorreranno alla "stampa amica", parleranno del fair play o grideranno al complotto internazionale? Ah saperlo. A settembre novità culinarie a Roma, nei pressi del Teatro dell'Opera. Non posso dire null’altro ma sappiate che mangerete benissimo, alla romana, e spenderete il giusto. Non vendono favole, non derubano, rifocillano al meglio. La pinsa romana! Sarà una risata che li seppellirà.