Da cosa nasce la tua fascinazione per Josè Mourinho? Oggi riscriveresti allo stesso modo ogni riga di “Ave Mou. Il grande ritorno di Josè Mourinho”? Intendo dire: Mou esalta le folle, ma i suoi rapporti con squadre che, di fatto, contribuisce a definire non durano mai troppo (Chelsea a parte). Il rapporto con Roma è già cambiato rispetto a quello che hai descritto in “Ave Mou”?

Nessuna fascinazione per José Mourinho. Né prima, ne dopo. Ho cercato semplicemente di raccontarlo. “Ave Mou” fu un instant book voluto dal mio editore per legittime ragioni di cassetta, con tutti i limiti di queste operazioni. Josè è un uomo decisamente intelligente, ma decisamente non così interessante. È un tipico, decifrabilissimo leader settario. Da manuale. Con tutte le derive narcisistiche, autoritarie e, alla fine, apocalittiche del caso. Un uomo che include ed esclude radicalmente sulla base di un criterio unico, di quanto tu sia allineato nel celebrare la sua persona. L’ego da paleomaschio è il vulnus della sua indubbia intelligenza. In quanto all’allenatore, non mi pronuncio. Non capisco abbastanza di calcio, pur dovendo ammettere, ma solo tra me e me, in privato, di capirne parecchio. La sensazione è che essere narrato come un semplice allenatore sia per Mourinho un’umiliante svalutazione. Roma oggi è ai suoi piedi. Ma Mou, uomo intelligente, è già con una scarpa e mezzo nel domani. Questo spiega l’ostentata e a volte torva cupezza degli ultimi tempi.

Giancarlo Dotto e il gusto per il genio: Bene, ma anche Maradona. “Non va giudicato, ma raccontato”, hai detto di Diego. Ecco, sebbene Maradona sia stato tanto raccontato (forse non sempre in modo puntuale), credi anche che sia stato capito?

Capire? Cosa significa? Diego per primo ne hai mai saputo qualcosa di sé stesso? Evidentemente no, se consideriamo la sua feroce pulsione suicida. Ognuno racconta gli altri, raccontando il suo fantasma. E Diego, da questo punto di vista, è stato un meraviglioso moltiplicatore.