È successo davvero: il Principe di Monaco ha invitato Kimi Antonelli e lui gli ha dato picche (ma la vera notizia è un’altra)

Fabbri non nega che il fisco conti, ma lo mette al suo posto: “Gli aspetti economici e fiscali hanno naturalmente il loro peso, ma non spiegano da soli queste scelte e, nel caso di Kimi, non sono certamente il punto da cui nasce il suo legame con San Marino”. Un modo elegante per dire che il rapporto tra il pilota e il Titano va oltre i numeri e ha radici ben più radicate.

La risposta più importante però è quella della famiglia. Papà Marco, parlando sempre a Il Resto del Carlino, prima di tutto cerca di capire da dove sia uscita la storia: “Non sappiamo chi abbia messo in giro questa voce”. Lui vive sul Titano da sette anni e lì hanno sede le due realtà automobilistiche di famiglia, Antonelli Motorsport e AKM Motorsport. Kimi lo ha raggiunto dopo, ma oggi tutto il mondo Antonelli ruota attorno a quel piccolo Stato incastrato tra Emilia-Romagna e Marche.

Per questo la decisione è semplice e la spiega lo stesso Marco senza giri di parole: “San Marino è un ottimo compromesso generale anche per un pilota di F1, noi stiamo bene e al momento non abbiamo bisogno di cambiare”. Niente Principato e corte del Principe Alberto II snobbata, almeno per ora. Ed è qui che sta la vera notizia. Il punto non è dove Kimi abiterà tra un anno, ma che a vent’anni il suo nome sia già abbastanza pesante da far muovere un sovrano.