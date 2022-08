Fantic arriva nel motomondiale e si prende il team di Valentino Rossi: partire col botto è solo l’inizio

L’ingresso di Fantic Motor nel Motomondiale non è una sorpresa, a maggior ragione dopo le recenti parole del CEO Mariano Roman, che aveva espresso la volontà di inserirsi nel mondo delle corse in pista. Così è stato appena comunicato che l’industria motociclistica veneta, a tale scopo, imboccherà la strada principale, attraverso un accordo a lungo termine siglato con il team VR46 di Moto2 e con la Riders Academy di Valentino Rossi. Una collaborazione che scatterà subito, con la comparsa del marchio Fantic sulle carene di Celestino Vietti e Niccolò Antonelli a Silverstone, per poi progredire gradualmente. Per il 2023, infatti, il Reparto Corse della casa trevigiana (riorganizzato ora nel nuovissimo impianto di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia) assorbirà l’attuale struttura del VR46 Racing Team di Moto2. Per gestire la parte tecnica, in vista della prossima stagione, il responsabile della divisione Racing di Fantic Claudio Giovanardi ha scelto Stefano Bedon – nel ruolo di team manager – e Milena Koerner, già coordinatrice per il team veneto nell’off road.