Parliamo di Marc Gené, oggi apprezzata voce di Sky, ieri giovane di belle speranze che – non poteva saperlo, ma noi, raccontando a posteriori, chiaramente sì – avrebbe ottenuto le più grandi soddisfazioni a Le Mans e non in F1. Ma il palcoscenico, per una volta, è tutto di Gastón. E, allora, diciamolo subito: Mazzacane aveva un problema di non poco conto, per un pilota di F1. In qualifica non andava nemmeno con le cannonate. Non sischiodava praticamente mai dall’ultima fila. Risultato migliore al sabato? Un ventesimo posto. Per due volte, non di meno.

È chiaro che, con una macchina modesta come la Minardi, partire sempre dalle propaggini più recondite della griglia non rappresentava il miglior biglietto da visita per la gara. Ma qualche risultato – leggermente – più incoraggiante arrivò. Come l’ottavo posto al Nurburgring. A due giri dal vincitore, con nove macchine al traguardo. Però comunque qualcosa, va detto. L’highlight della stagione arrivò ad Indianapolis. In condizioni miste, Gastón arrivò vicino alla leggenda, battagliando con un Mika Hakkinen in evidente difficoltà con le gomme da asciutto.

Veleggiò intorno al terzo posto, Gastón. Roba da raccontare ai nipotini. Emozione palpabile, per lui. Pure troppo. Perché, una volta finita la sua esperienza da Cenerentolo, gli toccò passare nuovamente alla bassa manovalanza. Come rientrare ai box per il cambio gomme. E la seconda sosta fu un disastro. Il nostro, probabilmente ancora carico a pallettoni, finì lungo, centrando alcuni meccanici. Uno strike che, per fortuna, non causò infortuni seri. Se non all’ego del povero Gastón, immediatamente ridimensionato.