Giorgia Malandrucco, la "ragazza d'oro" si racconta in un'intervista esclusiva: dalle rinunce per il nuoto alla gioia della medaglia

Che ruolo hanno avuto la tua famiglia e i tuoi allenatori nel tuo percorso?

La mia famiglia è stata il mio punto fermo in tutti questi anni. Mi ha seguito ovunque e sostenuto in ogni occasione. Sia in caso di vittorie che di sconfitte. Fin da piccola, i miei genitori e mio nonno sono sempre stati sugli spalti per vedere le mie bracciate in acqua. Non potevo ricevere sostegno migliore. L’allenatore è stato, e sarà sempre per un’atleta, un punto di riferimento. Lui è in vasca con te. Controlla i tuoi tempi. Gestisce i tuoi allenamenti, i tuoi recuperi e il tuo stato fisico. Bisogna avere a fianco una persona che ti conosca. Che sappia prenderti e gestire i momenti difficili. Io posso ritenermi pienamente soddisfatta e fortunata.

Negli anni, come hai bilanciato gli allenamenti intensi con gli impegni scolastici e sociali?

Gestire scuola e sport non è stato semplice. Ho dovuto dire spesso di no ai miei compagni. Non ho partecipato a gite, cene di classe e pomeriggi di studio in compagnia. Ogni giorno ero in acqua ad allenarmi, dalle 14:30 alle 17:00. Poi dovevo tornare a casa e studiare per le lezioni del giorno successivo. Inoltre, gestire il rapporto con i professori è stato complicato. Il lunedì post gara – di solito- non ero preparata al 100 %. Alcuni professori erano più clementi. Altri proprio no. Nonostante le difficoltà, sono riuscita a gestire il rapporto tra scuola e nuoto molto bene, impegnandomi tanto e portando a casa ottimi risultati anche nel campo scolastico. I sacrifici sono stati tanti, ma li ho fatti per una giusta causa.

A quanti anni ti sei trasferita a Verona? Hai sofferto la lontananza da casa?

Nel novembre 2019 mi sono trasferita a Verona e, da subito, mi sono sentita a mio agio. È una città bellissima e molto accogliente. Ovviamente casa è sempre casa. Non ci si abitua mai alla distanza. Il pensiero si rivolge sempre alla famiglia.

Nel 2013, sei stata a Riccione per i Campionati Italiani Giovanili Invernali. È stata una delle tue prime competizioni? Come l’hai affrontata? È stato il tuo trampolino di lancio?

Sono arrivata relativamente tardi come età ai Campionati Italiani. È stata la prima competizione a livello più alto. Ricordo che alla prima gara ero molto preoccupata, ma stranamente andò molto bene, nonostante la paura. Da lì in poi, ho continuato per altri tre o quattro anni, partecipando a competizioni importanti: i Campionati Italiani Assoluti e i Trofei internazionali, come il Settecolli.

Quali sono i tuoi obiettivi nel nuoto a breve e lungo termine?

Ora come ora, posso dire di essere arrivata davvero dove sognavo di arrivare. Spero di continuare ad avere questa passione sempre viva ed accesa in me. Perché lo sport ti salva davvero. E ti aiuta in tutti i vari aspetti della vita.