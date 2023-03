Giù il cappello per Lance Stroll che ha scelto di correre nonostante il dolore

Lance Stroll sta male. In Bahrain, alla prima tappa della nuova stagione, guardare i suoi on board in pista fa semplicemente venire i brividi. È qualcosa a cui non siamo abituati: i polsi rotti, le viti nel corpo, un piede fratturato, i lividi così evidenti.

Un rapporto con il dolore che vive molto di più dentro al mondo delle due ruote, in MotoGP, dove da sempre i protagonisti del motomondiale si presentano in pista con stampelle, fasciature, operazioni appena completate e controlli medici da dover superare. In Formula 1 il gioco con il pericolo è più sottile: più accentuato nel corso di incidenti clamorosi e spaventosi, dove veder riemergere un corpo dopo minuti di silenzio è un sentimento a cui nessuno - addetti ai lavori compresi - si abituerà mai. Dal rogo nel 2020, proprio in Bahrain, dove Romain Grosjean ha quasi perso la vita, fino all'incidente di Zhou Guanyu, lo scorso anno a Silverstone, incastrato a testa in giù tra le barriere della pista in attesa di essere recuperato e liberato dai resti della sua Alfa Romeo.

Siamo abituati a questo, in Formula 1. A una linea sottile che separa piloti sani da rischi di tragedie altissimi. Ma non siamo abituati ai lividi. O almeno, non più. Vedere quindi scendere in pista, nelle sessioni di prove libere prima e nella qualifica poi, il pilota canadese Lance Stroll con delle evidenti difficoltà fisiche, lascia perplessi. Perplessi perché, assente ai test in Bahrain proprio a causa dell'incidente in bicicletta in cui è rimasto coinvolto, Stroll non sarebbe neanche dovuto arrivare alla prima gara dell'anno secondo le prime ipotesi, così da riuscire a recuperare in tempo per il fine settimana in Arabia Saudita tra due weekend.

Perplessi anche perché, passato il controllo medico, ci si aspettava di vedere un pilota meno affaticato ma non è stato così. Il canadese, dagli on board della sua Aston Martin, è stato visto spesso staccare la mano destra dal volante per far riposare il polso, è stato fotografato con il braccio pieno di lividi, ed è stato ripreso mentre si faceva aiutare a scendere dalla sua vettura al termine delle prove libere di venerdì, visibilmente in difficoltà. Da un team radio poi è proprio Stroll a confermare quello che non va: "Non posso - dice al suo ingegnere di pista, rispondendo a una richiesta su come poteva migliorare il giro - non posso per le mani!".