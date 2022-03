Hamilton a Jeddah ha battuto un altro record di Schumacher (Nonostante il disastro Mercedes)

Un Lewis Hamilton demotivato, quasi assente, quello visto nel secondo weekend stagionale in Arabia Saudita. Se la fortuna ha infatti aiutato il britannico nel primo weekend di gara, in Bahrain, dove è riuscito ad agguantare un podio insperato, così non è stato a Jeddah.

In qualifica, complice un set up della sua W13 diverso rispetto a quello del collega George Rusell, il sette volte campione del mondo è stato eliminato in Q1. Partito quindicesimo Hamilton in gara è riuscito a recuperare posizioni, arrivando ai piedi della zona punti e portando a casa un decimo posto che (anche se lui non lo sapeva) gli è valso un punto in classifica.