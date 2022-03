[VIDEO] Sì, Hamilton ha davvero chiesto: "Ma con il decimo posto ho almeno un punto?"

C'è chi, per ottenere anche un solo punto in Formula 1, ha lottato per tutta la carriera. Chi, come il suo attuale compagno di squadra George Russell, ha pianto il giorno in cui lo ha ottenuto. Chi invece non poteva credere di averlo conquistato nel corso della propria gara d'esordio, come il cinese Zhou Guanyu.

E poi c'è Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, che con la sua Mercedes dopo anni di grandi successi sta faticando in modo imprevisto e sconcertante, è riuscito a ottenere il decimo posto a Jeddah, in Arabia Saudita, salvando almeno in parte il weekend dopo il disastro delle qualifiche dove è stato eliminato in Q1.

Arrivato al traguardo però il britannico, ovviamente deluso dal risultato, ha chiesto via team radio se, con la decima posizione, ci fosse in ballo almeno un punto in classifica. Senza ironia il fidato ingegnere di pista Bono gli ha risposto che "sì, per il decimo posto c'è un punto". Hamilton ha poi parlato con il proprio muretto una volta arrivato ai box, dove sempre via radio ha ringraziato il team nonostante il periodo complicato che sta attraversando la squadra di Toto Wolff.