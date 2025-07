In Sicilia è tutto un gran caos sul turismo: assessori sotto attacco, soldi sperperati e le accuse di Fatto e Repubblica portano a Manlio Messina, fedelissimo della Giorgia incensata dal Time. Ma qualcosa non torna

Sono davvero, ma davvero, ma davvero indignato. In Sicilia sta facendo scandalo quella che chiamano la corrente “turistica” di Fratelli d’Italia e pare, dicono, sussurrano, che la stampa nazionale stia cercando di censurare il caso a livello nazionale (ne parlano invece Il Fatto quotidiano e La Repubblica), caso che vedrebbe l’assessorato al Turismo e allo Spettacolo come una sorta di Spectre al cui vertice ci sarebbe il famigerato “Uomo 6”, al secolo Manlio Messina, ex assessore dell’assessorato medesimo, motivo per cui le chat di whatsapp, in questi giorni, sono intasate da La canzone di Manlio Messina, ossia Che uomo Sei di Patty Pravo (per il titolo, non per il testo). Adesso, l’inchiesta, l’indagine o quello che è risalirebbe alla famosissima e imprescindibile mostra a Cannes di una cosa tipo “le donne e la Sicilia”, qualche gigantografia di “fimmini” alla Pietrangelo Buttafuoco “taliàte” (guardate) dai maschi allupati. E va bene. Per questa mostra a Cannes si spesero tipo 3 milioni e qualche cosa di euri. Motivo per cui Renato Schifani bloccò la perpetuazione di questa “iniziativa” sulla quale, mi pare, è intervenuta o dovrebbe intervenire la Corte dei Conti.

Dopodiché, raccontano, è stato tutto un precipitare: assessori al turismo e allo spettacolo che perpetuavano (dicono) il “modello Messina”, la portavoce del presidente dell’Ars, Sabrina De Capitani, abbastanza gnocca, almeno dalle foto (detta “la califfa”, coinvolta nella mostra a Cannes grazie a una società che si chiama Absolute qualcosa, come la vodka), che voleva fare “business” grazie alla sua vicinanza con Gaetano Galvagno (fotografato spesso con Ignazio La Russa). Insomma: un bordellone. E io sono sempre più indignato! Voglio dire: ma come caz*o vi viene in mente di descrivere Manlio Messina come un genio del male. Del male, ovviamente, me ne fotto, non sono un giudice (a ognuno il suo mestiere). Ma voglio dire “genio”, a Manlio Messina, ma come vi viene in mente? Non solo perché, al momento, l’unico genio siciliano sono ovviamente io (chiedete in giro), ma proprio perché a Manlio, che conosco da quasi una vita, tutto gli potete dire: gli potete dire “bellicapelli”, gli potete dire “paninaro”, gli potete dire “organizzatore di serate in discoteca”, ma “genio” no, genio non glielo potete dire. Che poi genio di cosa? Di sfruttare la legislazione che dà alla politica il potere sul turismo, sullo spettacolo e sulla cultura? Bì, e pare che a sinistra sono stati rispettosi del turismo, dello spettacolo e della cultura.