I primi effetti del mondiale bis di Pecco Bagnaia: il tributo dello Stadium e una BMW in più in garage

Non si è trattato dell'unico regalo ricevuto ultimamente da Pecco, che da Valencia - nel lunedì post celebrazioni per il secondo titolo mondiale consecutivo - si è portato a casa una BMW XM. Da 21 anni l'azienda di Monaco di Baviera premia con una delle proprie auto il pilota che ha ottenuto i migliori risultati in qualifica nella singola stagione di MotoGP. Pecco, che aveva primeggiato in questa speciale classifica lo scorso anno (viene utilizzato lo stesso sistema di punteggio delle gare domenicali, quindi 25 punti per chi firma im miglior tempo, venti per chi scatta dalla seconda casella, sedici per chi chiude la prima fila e così via) si è riconfermato: sette pole position totali e 369 punti complessivi nel BMW M Award. Bagnaia si avvicina così ai mostri sacri di questa specialità, con Valentino Rossi - in tre edizioni vincitore del premio per le prestazioni in qualifica - che ora dista una sola "lunghezza". "Vincere il BMW M Award per la prima volta l'anno scorso è stato fantastico. E già allora mi ero prefissato di ripetere l'impresa in questa stagione, quindi sono molto contento di esserci riuscito. Anche se sembra che quest'anno sia stata una passeggiata, non è stato così, perché ogni sessione di qualifica è stata estremamente combattuta. Per questo sono orgoglioso di essere riuscito a prevalere ancora una volta su tutti i miei avversari. Un grande ringraziamento a BMW M per questo fantastico onore. E lo prometto: L'anno prossimo farò del mio meglio per vincere di nuovo il BMW M Award" - ha commentato durante la premiazione Pecco che, dopo aver provato la macchina sul Ricardo Tormo, facendo divertire Cristian Gabarrini con qualche traverso, ha esclamato con gioia: "La frenata è pazzesca!".