Igor Protti promuove Buffon al Parma: "Quando si fanno scelte così romantiche è per vero amore di una maglia"

E chi meglio di Igor Protti, il Re della provincia, poteva commentare tutto ciò? L’attaccante infatti a poco più di vent’anni lasciò Livorno con una promessa: “Tornerò per riportarvi dove meritate”. E così fece. Dopo le esperienze in serie A con Bari, Messina, Napoli e Lazio mantenne ciò che disse dieci anni prima per tornare, in serie C1 nella città che lo aveva adottato come un figlio. Con la maglia amaranto, poi, “lo Zar” arrivò nella massima categoria per poi ritirarsi proprio nell’ultima partita contro la Juventus. E la nostra folle fantasia, ci fa pensare che proprio in quel preciso momento, tra lacrime e applausi, Gianluigi Buffon abbia pensato di chiudere la carriera al Parma proprio come Igor Protti fece a Livorno.