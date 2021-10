Il circuito in Arabia Saudita non è pronto e Losail non piace ad Amnesty International: i problemi della Formula 1 in Medio Oriente

"Il re è denaro" aveva detto Lewis Hamilton all'inizio della scorsa stagione di Formula 1 quando, arrivato in Australia per correre il primo Gran Premio dell'anno, si era ritrovato circondato da una situazione complicata e incerta: il Covid stava paralizzando, proprio in quei giorni, l'intero mondo, e il circus si interrogava su che cosa fare per riuscire a portare a casa una gara che, oggi lo sappiamo, non si è mai svolta.

Una frase quella di Hamilton che ha sempre rappresentato, anche se in forme diverse, la gestione della categoria massima di motorsport, che negli anni ha dovuto fare i conti con crisi economiche, sportive, sociali o sanitarie. La Formula 1 è uno sport estremamente costoso e anche in questo periodo storico FIA e Liberty Media stanno facendo di tutto per recuperare gli investimenti persi nel 2020 a causa del Covid e costruire le solide fondamenta per il futuro dello sport motoristico.

Tra queste soluzioni una delle più discusse è quella di spostare parte del calendario nei paesi arabi, da anni interessati al business del motorsport, e pronti a sborsare cifre non competitive per il Vecchio Continente in difficoltà. In questa lunghissima stagione quindi vedremo per la prima volta in scena una tripletta finale nel Medio Oriente composta dal Qatar, con il circuito di Losail, già noto agli appassionati di MotoGP; dal Gran Premio di Arabia Saudita, con il nuovo circuito di Jeddah, e infine dall'ormai tradizionale ultimo appuntamento dell'anno ad Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina.