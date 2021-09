Il commovente gesto di Marc Marquez dopo il podio di Aragon

La signora Ana Belén Gracia era in un’altra giornata di dolore atroce sempre uguale quando ha sentito bussare alla porta della sua casa. Era un fattorino e aveva un pacco: mittente Marc Marquez. La signora Gracia è la mamma di Hugo Millan, il giovanissimo pilota deceduto in seguito ad un incidente di gara nella Talen Cup, a soli 14 anni, sulla pista del MotorLand di Aragon. Proprio il circuito in cui, pochi mesi dopo, Marc Marquez ha duellato fino all’ultimo giro con Pecco Bagnaia, superando il dolore al braccio e chiudendo sul podio. Aveva, evidentemente, una motivazione in più e a spiegarlo è stato lo stesso Marc Marquez. Non a spiegarlo pubblicamente, ma alla signora Ana Belén Gracia con il contenuto di quel pacco che il fattorino gli aveva appena consegnato: c’erano il trofeo vinto ad Aragon, la bottiglia di prosecco stappata sul podio e il berretto che Marquez ha indossato durante la premiazione. E c’era anche un messaggio, scritto con un pennarello sul trofeo: “Quando tutta la famiglia della MotoGP ha salutato Hugo sul circuito di Aragon – scrive Marquez – mi sono ripromesso di mettercela tutta per provare a vincere o a salire sul podio per poter dedicare il risultato alla famiglia. Riposa in pace, campione”