Il mondiale? È rosso! Ducati ha cent’anni e fa ancora paura: il rinnovo di Marc Marquez, una moto tutta rivista e il segreto per farcela sempre

Pensare che l’ultima casa diversa dalla Ducati ad aver vinto un titolo in MotoGP sia la Yamaha fa un certo effetto. A maggior ragione se consideriamo che, degli ultimi tredici anni, 10 titoli mondiali sono finiti nelle mani di Marc Marquez, della Ducati o, nel 2025, di entrambi.



Siamo in una malga tra le Dolomiti a mangiare polenta carbonera al lancio della stagione Ducati, Campioni in Pista, quando Mauro Grassilli ci racconta come si ragiona a Borgo Panigale: dice, il Direttore Sportivo della Ducati, che quando si è pensato di mettere i piloti sulle Desmo 450 MX per smuovere un po’ di neve entrambi i piloti si sono chiesti come chiodare le gomme. Pecco Bagnaia ha suggerito senza neanche pensarci di montare i chiodi all’anteriore per non rischiare chiusure d’avantreno. Marc Marquez, quasi all’unisono, ha detto che sarebbe stato meglio il contrario, quindi montare i chiodi sulla gomma dietro per avere trazione. D’altronde lo spagnolo guida usando il posteriore come un timone e l’italiano, da sempre, si affida in buona parte all’anteriore. Caratteri diversi, stili diversi, riflessi condizionati che prendono il sopravvento alla svelta anche lontano dai circuiti. Mentre pensate a cosa fareste voi, a chi ha ragione e chi ci vede più lungo, Ducati ha fatto l’unica cosa sensata: ha montato i chiodi sia all’anteriore che al posteriore su entrambe le moto.