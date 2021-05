Vi ricordate di Marcellino Lucchi, l'unico che al Mugello ha vinto a 41 anni? Lo abbiamo intervistato e magari è di buon auspicio per un altro 40enne...

Quest’anno non ci sarà il pellegrinaggio dei tifosi con i cappellini e le bandiere colorate, le tende, le grigliate e vecchi motori nascosti nel retro del furgone per fare festa tutta la notte, ma il Mugello resta il Mugello. L’appuntamento dell’anno, dove bisogna far bene. Lo sanno bene i pilotini della Moto3, i più esperti della Moto2 e infine l’Olimpo della MotoGP con gli italiani che sognano di vincere al Mugello.

L’assenza di pubblico e il clima post-pandemia sembrano aver smorzato un po’ la voglia di far festa degli azzurri, tanto che, racconta Aldo Drudi, solo Valentino Rossi, tra i suoi piloti, non ha rinunciato ad un casco speciale per l’occasione. Come da tradizione. Eterno Peter Pan, l’immenso Rossi continua a guardare avanti. A sognare. E noi con lui. E se al Mugello il Doctor facesse come Marcellino Lucchi che vinse il Gran Premio d’Italia a 41 anni? Vi ricordate le lacrime di un brizzolato signore di 41 anni?

Per tutti i piloti era “nonno Lucchi”, ma quella domenica di maggio del 1998 da collaudatore Aprilia mise in riga tutti, precedendo lo stesso Valentino Rossi (allora 19enne), Tetsuya Harada e Loris Capirossi, i piloti ufficiali della Casa di Noale. Un'impresa epica.



“La mia è una storia semplice”, racconta Marcellino, che oggi ha un negozio di bici a Cesena, “narra di un uomo che ha vissuto con una grande passione. Le moto non hanno cambiato la mia vita: l'hanno fatta, dall'inizio alla fine. Posso dirmi un uomo felice”. La mente torna a quella calda domenica di maggio. “Ricordo il giro d’onore con la bandiera italiana. Ridevo e piangevo. Avevo vinto. Io che su quella pista avevo scavato un solco, a furia di girare, girare, girare...conoscevo ogni sfumatura dell’asfalto, ogni ciuffo d’erba”.

Marcellino era il collaudatore dell'Aprilia e per anni ha sviluppato le moto per Max Biaggi, per Harada e Capirossi, Valentino Rossi e Marco Melandri. “Se non fosse stato per i commissari che si strinsero a me proteggendomi, i tifosi mi avrebbero spogliato. Nel giro d’onore fui sommerso dalla folla. Ma sì, avevo vinto anche per loro, soprattutto per loro”.

Sulla pista toscana, Marcellino aveva percorso qualcosa come centomila chilometri e quel giorno vinse il suo primo GP. “I test erano le mie corse in solitaria, senza spettatori: la moto, io, il cronometro e il silenzio. Avevo due obiettivi: sviluppare la moto e migliorarmi ogni volta, per farmi trovare pronto in caso di una wild card. Così la gioia per la vittoria è stata immensa. Il Mugello è una famiglia per me perché ero di casa e conoscevo tutti. Avevo vinto per i commissari e tutti gli over. A quel tempo un quarantenne era considerato vecchio, invece io ho dimostrato che si poteva vincere ancora. E non necessariamente con la migliore moto, ma dando il massimo con il mezzo a disposizione”.