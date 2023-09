Il “nuovo” Marc Marquez gode con poco: “E’ stato bello vedere Pecco e gli altri per 5 giri”

“Per cinque giri sono riuscito a girare su quei tempi che sono il potenziale massimo di questa moto e è stato bello, perché fino a che è durata ho pure potuto godermi la battaglia tra Pecco e gli altri davanti. Sembra poco, ma in questo momento è molto” – Lo ha detto senza sarcasmo, scherzando ma non in maniera amara o maliziosa. Lo ha detto, semplicemente, come lo direbbe uno che ha dovuto imparare a accontentarsi e che è consapevole che più di quello che sta facendo adesso non si può fare. Non è, però, un Marc Marquez arreso (come invece sembra ormai essere il suo compagno Joan Mir), ma è un Marc Marquez che vuole capire. E vuole farlo insieme a una squadra che, per effetto di un contratto firmato in tempi non sospetti, non gli permetterà di muoversi da lì per almeno un'altra stagione.