Il pilota più odiato al mondo ci regala una serie: recensione di All-In di Marc Marquez tra solitudine, ferocia e tutto Valentino Rossi

Terza puntata, Valentino Rossi: “Capisco che dobbiamo parlare di lui”, dice quasi subito. “Il 2015 è stato un anno intenso”. Marc ha raccontato la sua vita. Ha raccontato di essere un bastardo in pista, di non accettare compromessi. E, per forza di cose, ha raccontato del 2015, ammettendo buona parte delle sue responsabilità: “Avrei potuto rischiare per vincere a Valencia? Si. Ma avrei mai aiutato un pilota che mi ha fatto tutto questo per via di un sorpasso? No. Se mi manchi di rispetto, devi sapere che io ho carattere. Ma, soprattutto, ho le palle”. Sul come siano andate le cose Marc ha un’idea piuttosto chiara: “Per me Valentino Rossi è show, era il mio idolo. Nel 2014 dopo Misano sono andato al suo ranch, siamo stati lì tutto il giorno. Abbiamo lottato per fare il record della pista, e a partire da quel giorno…qualcosa è cambiato. La relazione si è un po’ raffreddata, non so perché - piccola pausa e rullo di tamburi - forse gli ha dato fastidio che io abbia battuto il suo record”.



Le prime tre puntate in anteprima ci hanno lasciato addosso notizie grandi e piccole (ad esempio, la disastrosa partenza ad Austin è stata un errore umano, non meccanico) ma soprattutto una grossa convinzione: Marc Marquez non è come gli altri. È più rabbioso, cattivo, determinato. E non vuole fermarsi. L’impressione giornalistica, ancor più dopo aver visto la prima parte di All-In, è che questo sarà il suo ultimo anno con la Honda. In termini di prodotto invece, l’idea è che Marc Marquez abbia fatto un grosso regalo agli appassionati di motorsport: guardatelo per sapere come vive un fuoriclasse, come intende la competizione uno così, diverso da tutti gli altri. È costruito meglio di MotoGP Unlimited (di cui vi parliamo qui) e la scrittura funziona perché non si ha quasi mai l’impressione che si tratti di un prodotto costruito, la spontaneità dei protagonisti è quasi sempre garantita. Vorremmo vedere una cosa simile con tutti i piloti? Sì, certo. A partire da uno che ha smesso di correre.