Il Team Pramac si presenta e Zarco “vola” già sopra la Desmosedici

Sono arrivati in Lamborghini nella sede del Team Pramac per vedere per la prima volta le loro Ducati Desmosedici. Joan Zarco e Jorge Martin hanno tolto i veli alle moto con cui quest’anno, insieme alla squadra di patron Campinoti, punteranno all’obiettivo grosso. In casa Pramac, infatti, la consapevolezza di essere una squadra privata non costituisce un limite verso l’ambizione di vincere un mondiale, con i due piloti che sono sembrati carichissimi e pronti a gettarsi nella mischia.

Non ci sarà più Francesco Guidotti, passato in KTM e sostituito con Claudio Calabresi, ma resta una struttura che è già collaudatissima e che ha già dimostrato in passato di saper essere una sorta di prosecuzione del box della Ducati ufficiale. Tanto che la collaborazione è piena, come dimostra la presenza dei vertici Ducati, con Tardozzi in prima linea, e come dimostra il fatto che Pramac è ormai da anni un vero e proprio serbatoio per il team ufficiale, visto che Petrucci prima, come Bagnaia e Miller poi, sono passati proprio dalla porta della squadra toscana.